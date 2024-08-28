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На Украине погиб экс-глава Черкасской областной администрации - РИА Новости, 28.08.2024
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16:13 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ukraina-1969014852.html
На Украине погиб экс-глава Черкасской областной администрации
На Украине погиб экс-глава Черкасской областной администрации - РИА Новости, 28.08.2024
На Украине погиб экс-глава Черкасской областной администрации
На Украине погиб сотрудник СБУ, бывший глава Черкасской областной администрации Сергей Сергийчук, сообщили в среду в областной администрации. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:13
2024-08-28T16:13
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На Украине погиб сотрудник СБУ, бывший глава Черкасской областной администрации Сергей Сергийчук, сообщили в среду в областной администрации. "Трагически погиб Сергей Сергийчук. Он был руководителем Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Черкасской облгосадминистрации в соцсети Facebook*. Обстоятельства его гибели не сообщают. По информации агентства "Украинские новости", Сергийчуку было 53 года, он был действующим сотрудником Службы безопасности Украины, много лет работал в Верховной раде.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, черкасская область
В мире, Украина, Черкасская область
На Украине погиб экс-глава Черкасской областной администрации

На Украине сообщили о гибели экс-главы Черкасской администрации Сергийчука

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады
Флаг Украины на здании Верховной рады - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Флаг Украины на здании Верховной рады. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На Украине погиб сотрудник СБУ, бывший глава Черкасской областной администрации Сергей Сергийчук, сообщили в среду в областной администрации.
"Трагически погиб Сергей Сергийчук. Он был руководителем Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Черкасской облгосадминистрации в соцсети Facebook*.
Обстоятельства его гибели не сообщают.
По информации агентства "Украинские новости", Сергийчуку было 53 года, он был действующим сотрудником Службы безопасности Украины, много лет работал в Верховной раде.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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