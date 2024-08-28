https://ria.ru/20240828/ukraina-1969014852.html

На Украине погиб экс-глава Черкасской областной администрации

На Украине погиб экс-глава Черкасской областной администрации - РИА Новости, 28.08.2024

На Украине погиб экс-глава Черкасской областной администрации

На Украине погиб сотрудник СБУ, бывший глава Черкасской областной администрации Сергей Сергийчук, сообщили в среду в областной администрации. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:13

2024-08-28T16:13

2024-08-28T16:13

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. На Украине погиб сотрудник СБУ, бывший глава Черкасской областной администрации Сергей Сергийчук, сообщили в среду в областной администрации. "Трагически погиб Сергей Сергийчук. Он был руководителем Черкасской областной государственной администрации с 28 августа по 29 декабря 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Черкасской облгосадминистрации в соцсети Facebook*. Обстоятельства его гибели не сообщают. По информации агентства "Украинские новости", Сергийчуку было 53 года, он был действующим сотрудником Службы безопасности Украины, много лет работал в Верховной раде.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240822/kiev-1967801343.html

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