https://ria.ru/20240828/ukraina-1969003033.html
На Украине сотрудникам военкоматов разрешили стрелять при угрозе жизни
На Украине сотрудникам военкоматов разрешили стрелять при угрозе жизни - РИА Новости, 28.08.2024
На Украине сотрудникам военкоматов разрешили стрелять при угрозе жизни
Волынский областной военкомат после нападения на военнослужащих, охранявших объект в Луцке, заявил, что в случае угрозы жизни сотрудники украинских военкоматов... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:31
2024-08-28T15:31
2024-08-28T15:31
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Волынский областной военкомат после нападения на военнослужащих, охранявших объект в Луцке, заявил, что в случае угрозы жизни сотрудники украинских военкоматов будут открывать огонь на поражение. Накануне Волынское областное управление нацполиции сообщило, что неизвестный ночью открыл огонь по военнослужащим, охранявшим объект в Луцке, один из них ранен. В Волынском областном военкомате уточнили, что нападение произошло на военкомат, отметив, что это режимный объект, а военнослужащие в случае угрозы жизни будут открывать огонь на поражение. "Личному составу всех территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.) доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет всё по закону", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областного военкомата. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240822/voenkomat-1967855064.html
https://ria.ru/20240827/zelenskij-1968807284.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудникам военкоматов разрешили стрелять при угрозе жизни
Сотрудникам ТЦК на Украине разрешили стрелять на поражение после ЧП в Луцке
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Волынский областной военкомат после нападения на военнослужащих, охранявших объект в Луцке, заявил, что в случае угрозы жизни сотрудники украинских военкоматов будут открывать огонь на поражение.
Накануне Волынское областное управление нацполиции сообщило, что неизвестный ночью открыл огонь по военнослужащим, охранявшим объект в Луцке, один из них ранен.
В Волынском областном военкомате уточнили, что нападение произошло на военкомат, отметив, что это режимный объект, а военнослужащие в случае угрозы жизни будут открывать огонь на поражение.
"Личному составу всех территориальных центров комплектования (так на Украине называют военкоматы - ред.) доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение. Шутки закончились. Хотели по закону? Будет всё по закону", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областного военкомата.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.