https://ria.ru/20240828/ukraina-1968993244.html
На Украине не осталось ни одной неповрежденной ГЭС
На Украине не осталось ни одной неповрежденной ГЭС - РИА Новости, 28.08.2024
На Украине не осталось ни одной неповрежденной ГЭС
Украинские гидроэлектростанции с февраля 2022 года потеряли более 40% генерации, в стране не осталось ни одной не поврежденной ГЭС, сообщил в среду генеральный... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:59
2024-08-28T14:59
2024-08-28T14:59
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Украинские гидроэлектростанции с февраля 2022 года потеряли более 40% генерации, в стране не осталось ни одной не поврежденной ГЭС, сообщил в среду генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телеканал "Рада". "На сегодняшний день нет ни одной станции, которая не была бы атакована, потеряли мы немало. Полностью утратили Каховскую ГЭС, ДнепроГЭС не работает, все остальные на стадии восстановления. Что будет возможно восстановить перед осенне-зимним периодом, будем стараться максимально восстанавливать. Следующий год будет сложным. Нам много необходимо сделать. Мы потеряли более 40% генерации", - сказал Сирота. Он добавил, что процесс восстановления станций усложняется тем, что необходимое оборудование производится только за границей, а сроки изготовления очень долгие. Украинский энергохолдинг ДТЭК 14 августа сообщал, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации, для восстановления поврежденных ТЭС с начала года затрачено 48,6 миллиона долларов. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине. Владимир Зеленский в июне заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.
https://ria.ru/20240824/ukraina-1968237852.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, дтэк, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, ДТЭК, В мире
На Украине не осталось ни одной неповрежденной ГЭС
"Укргидроэнерго": ГЭС в стране с февраля 2022 г потеряли более 40% генерации
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.
Украинские гидроэлектростанции с февраля 2022 года потеряли более 40% генерации, в стране не осталось ни одной не поврежденной ГЭС, сообщил в среду генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телеканал "Рада
".
"На сегодняшний день нет ни одной станции, которая не была бы атакована, потеряли мы немало. Полностью утратили Каховскую ГЭС, ДнепроГЭС не работает, все остальные на стадии восстановления. Что будет возможно восстановить перед осенне-зимним периодом, будем стараться максимально восстанавливать. Следующий год будет сложным. Нам много необходимо сделать. Мы потеряли более 40% генерации", - сказал Сирота.
Он добавил, что процесс восстановления станций усложняется тем, что необходимое оборудование производится только за границей, а сроки изготовления очень долгие.
Украинский энергохолдинг ДТЭК 14 августа сообщал, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации, для восстановления поврежденных ТЭС с начала года затрачено 48,6 миллиона долларов.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что более 800 объектов теплоснабжения повреждены или уничтожены на Украине. Владимир Зеленский в июне заявил, что на Украине уничтожены 9 ГВт мощностей генерации энергии, это 80% тепловой электрогенерации и треть производства ГЭС.