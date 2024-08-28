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"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ukraina-1968992662.html
"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине
"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 28.08.2024
"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине
Украинский конфликт перешел на новый и более опасный этап, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:59
2024-08-28T14:59
специальная военная операция на украине
в мире
россия
валерий герасимов
киев
украина
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинский конфликт перешел на новый и более опасный этап, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Мы видели на территории России немецкие танки со свастикой с иностранными военными, не только с украинцами, но и с поляками, немцами и британцами, внезапно это стало новой фазой конфликта", — отметил он.По словам эксперта, ситуация складывается очень плохо для Киева и продолжает ухудшаться. Он не исключил, что в результате Украина не сможет выжить как государство."Западная риторика и предлагаемые им действия для Украины становятся безумнее", — резюмировал Джонсон.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html
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в мире, россия, валерий герасимов, киев, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Валерий Герасимов, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Александр Сырский
"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине

Джонсон: украинский конфликт перешел в новую и более опасную фазу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ Пион в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие артиллерийского расчета САУ "Пион" в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинский конфликт перешел на новый и более опасный этап, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Мы видели на территории России немецкие танки со свастикой с иностранными военными, не только с украинцами, но и с поляками, немцами и британцами, внезапно это стало новой фазой конфликта", — отметил он.
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Вчера, 14:43
По словам эксперта, ситуация складывается очень плохо для Киева и продолжает ухудшаться. Он не исключил, что в результате Украина не сможет выжить как государство.
"Западная риторика и предлагаемые им действия для Украины становятся безумнее", — резюмировал Джонсон.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
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