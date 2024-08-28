https://ria.ru/20240828/ukraina-1968992662.html

"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине

"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине - РИА Новости, 28.08.2024

"Становится безумнее". В США заявили о новой фазе конфликта на Украине

Украинский конфликт перешел на новый и более опасный этап, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:59

2024-08-28T14:59

2024-08-28T14:59

специальная военная операция на украине

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валерий герасимов

киев

украина

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинский конфликт перешел на новый и более опасный этап, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Мы видели на территории России немецкие танки со свастикой с иностранными военными, не только с украинцами, но и с поляками, немцами и британцами, внезапно это стало новой фазой конфликта", — отметил он.По словам эксперта, ситуация складывается очень плохо для Киева и продолжает ухудшаться. Он не исключил, что в результате Украина не сможет выжить как государство."Западная риторика и предлагаемые им действия для Украины становятся безумнее", — резюмировал Джонсон.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html

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в мире, россия, валерий герасимов, киев, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), александр сырский