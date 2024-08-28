Украинский суд опроверг сообщения об аресте главы Антимонопольного комитета
ВАКС Украины опроверг сообщения об аресте главы Антимонопольного комитета
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины в среду опроверг сообщения СМИ о заключении под стражу обвиняемого в незаконном обогащении главу Антимонопольного комитета страны Павла Кириленко, уточнив, что ему назначен лишь залог в размере 726,2 тысячи долларов.
Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщил, что ВАКС отправил под стражу Кириленко с возможностью внесения залога в размере 726,2 тысячи долларов.
"Следственный судья ВАКС применил к председателю Антимонопольного комитета Украины меру пресечения в виде залога в размере 30,280 000 гривен (726,2 тысячи долларов). Подозреваемый, который не содержится под стражей, не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения в виде залога обязан внести средства на соответствующий счет или обеспечить их внесение залогодателем и предоставить подтверждающий документ следователю, прокурору, суду", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ВАКС.
Уточняется, что в случае внесения залога подозреваемый должен будет по первому требованию прибывать к детективу, прокурору и в суд; не покидать Киев без разрешения; уведомлять об изменении своего места жительства и места работы; сдать на хранение в миграционную службу загранпаспорт; носить электронное средство контроля.
Украинский телеканал "Общественное" 14 августа сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения Кириленко в незаконном обогащении на 1,36 миллиона долларов.
Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявила о предъявлении обвинений неназванному чиновнику в незаконном обогащении. По информации ведомства, у чиновника обнаружили семь квартир в Киеве и Ужгороде, дом, земельные участки, несколько нежилых помещений и новый автомобиль, приобретенные с 2020 по 2023 год. Общая стоимость имущества оценивается в 1,51 миллиона долларов, при том, что доходы чиновника и членов его семьи не могли покрыть такие покупки. Украинским СМИ стало известно, что речь идет о Кириленко.
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