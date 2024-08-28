https://ria.ru/20240828/ukraina-1968956831.html

На Украине арестовали главу Антимонопольного комитета

На Украине арестовали главу Антимонопольного комитета - РИА Новости, 28.08.2024

На Украине арестовали главу Антимонопольного комитета

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу обвиняемого в незаконном обогащении главу Антимонопольного комитета страны Павла Кириленко с... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:17

2024-08-28T13:17

2024-08-28T13:17

в мире

украина

киев

ужгород

павел кириленко

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу обвиняемого в незаконном обогащении главу Антимонопольного комитета страны Павла Кириленко с возможностью внесения залога в размере 726,2 тысячи долларов, сообщает в среду телеканал "Общественное". Этот же телеканал 14 августа сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения Кириленко в незаконном обогащении на 1,36 миллиона долларов. "ВАКС избрал меру пресечения главе Антимонопольного комитета Кириленко в виде содержания под стражей с правом внесения залога более 30 миллионов гривен (726,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила о предъявлении обвинений неназванному чиновнику в незаконном обогащении. По информации ведомства, у чиновника обнаружили семь квартир в Киеве и Ужгороде, дом, земельные участки, несколько нежилых помещений и новый автомобиль, приобретенные с 2020 по 2023 год. Общая стоимость имущества оценивается в 1,51 миллиона долларов, при том, что доходы чиновника и членов его семьи не могли покрыть такие покупки. Украинским СМИ стало известно, что речь идет о Кириленко.

https://ria.ru/20240617/vsu-1953363035.html

https://ria.ru/20240814/poroshenko-1966205274.html

украина

киев

ужгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, киев, ужгород, павел кириленко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)