https://ria.ru/20240828/ukraina-1968956831.html
На Украине арестовали главу Антимонопольного комитета
На Украине арестовали главу Антимонопольного комитета - РИА Новости, 28.08.2024
На Украине арестовали главу Антимонопольного комитета
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу обвиняемого в незаконном обогащении главу Антимонопольного комитета страны Павла Кириленко с... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:17
2024-08-28T13:17
2024-08-28T13:17
в мире
украина
киев
ужгород
павел кириленко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под стражу обвиняемого в незаконном обогащении главу Антимонопольного комитета страны Павла Кириленко с возможностью внесения залога в размере 726,2 тысячи долларов, сообщает в среду телеканал "Общественное". Этот же телеканал 14 августа сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения Кириленко в незаконном обогащении на 1,36 миллиона долларов. "ВАКС избрал меру пресечения главе Антимонопольного комитета Кириленко в виде содержания под стражей с правом внесения залога более 30 миллионов гривен (726,2 тысячи долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) заявила о предъявлении обвинений неназванному чиновнику в незаконном обогащении. По информации ведомства, у чиновника обнаружили семь квартир в Киеве и Ужгороде, дом, земельные участки, несколько нежилых помещений и новый автомобиль, приобретенные с 2020 по 2023 год. Общая стоимость имущества оценивается в 1,51 миллиона долларов, при том, что доходы чиновника и членов его семьи не могли покрыть такие покупки. Украинским СМИ стало известно, что речь идет о Кириленко.
https://ria.ru/20240617/vsu-1953363035.html
https://ria.ru/20240814/poroshenko-1966205274.html
украина
киев
ужгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, ужгород, павел кириленко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
В мире, Украина, Киев, Ужгород, Павел Кириленко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)
На Украине арестовали главу Антимонопольного комитета
ВАС Украины отправил под стражу главу Антимонопольного комитета Кириленко