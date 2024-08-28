В Киеве и нескольких областях Украины вернули графики отключений света
ДТЭК: в Киеве и ряде областей Украины отменены экстренные отключения света
© УкрэнергоЛЭП
© Укрэнерго
ЛЭП . Архивное фото
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Экстренные отключения электричества, введенные в среду в Киеве и ряде областей Украины, отменены, регионы возвращены к графикам стабилизационных отключений, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
Ранее в среду ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света в Киеве, а также Киевской и Одесской областях Украины. Позднее их ввели и в Днепропетровской области.
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"Экстренные отключения отменены. Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
Отмечается, что графики возвращены и на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики.
Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
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