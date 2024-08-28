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В Киеве и нескольких областях Украины вернули графики отключений света - РИА Новости, 28.08.2024
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12:12 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ukraina-1968932692.html
В Киеве и нескольких областях Украины вернули графики отключений света
В Киеве и нескольких областях Украины вернули графики отключений света - РИА Новости, 28.08.2024
В Киеве и нескольких областях Украины вернули графики отключений света
Экстренные отключения электричества, введенные в среду в Киеве и ряде областей Украины, отменены, регионы возвращены к графикам стабилизационных отключений,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:12
2024-08-28T12:12
в мире
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Экстренные отключения электричества, введенные в среду в Киеве и ряде областей Украины, отменены, регионы возвращены к графикам стабилизационных отключений, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. Ранее в среду ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света в Киеве, а также Киевской и Одесской областях Украины. Позднее их ввели и в Днепропетровской области. "Экстренные отключения отменены. Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга. Отмечается, что графики возвращены и на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики. Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
https://ria.ru/20240827/ukraina-1968680778.html
https://ria.ru/20240827/ssha-1968681619.html
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в мире, украина, киев, одесская область, дтэк, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, днепропетровская область
В мире, Украина, Киев, Одесская область, ДТЭК, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Россия, Днепропетровская область
В Киеве и нескольких областях Украины вернули графики отключений света

ДТЭК: в Киеве и ряде областей Украины отменены экстренные отключения света

© УкрэнергоЛЭП
ЛЭП - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Укрэнерго
ЛЭП . Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Экстренные отключения электричества, введенные в среду в Киеве и ряде областей Украины, отменены, регионы возвращены к графикам стабилизационных отключений, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК.
Ранее в среду ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света в Киеве, а также Киевской и Одесской областях Украины. Позднее их ввели и в Днепропетровской области.
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"Экстренные отключения отменены. Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга.
Отмечается, что графики возвращены и на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики.
Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.
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В миреУкраинаКиевОдесская областьДТЭКВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаРоссияДнепропетровская область
 
 
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