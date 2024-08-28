https://ria.ru/20240828/ukraina-1968932692.html

В Киеве и нескольких областях Украины вернули графики отключений света

В Киеве и нескольких областях Украины вернули графики отключений света - РИА Новости, 28.08.2024

В Киеве и нескольких областях Украины вернули графики отключений света

Экстренные отключения электричества, введенные в среду в Киеве и ряде областей Украины, отменены, регионы возвращены к графикам стабилизационных отключений,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:12

2024-08-28T12:12

2024-08-28T12:12

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Экстренные отключения электричества, введенные в среду в Киеве и ряде областей Украины, отменены, регионы возвращены к графикам стабилизационных отключений, сообщает украинский энергохолдинг ДТЭК. Ранее в среду ДТЭК сообщал о введении экстренных отключений света в Киеве, а также Киевской и Одесской областях Украины. Позднее их ввели и в Днепропетровской области. "Экстренные отключения отменены. Возвращаемся к графикам стабилизационных отключений в городе Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергохолдинга. Отмечается, что графики возвращены и на подконтрольной ВСУ части Донецкой Народной республики. Украинские власти и СМИ в понедельник сообщали о взрывах в ряде регионов. Энергохолдинг ДТЭК информировал о введении экстренных отключений света на всей территории страны. Глава минэнерго Герман Галущенко заявил о сложной ситуации в энергосистеме. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968680778.html

https://ria.ru/20240827/ssha-1968681619.html

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киев

одесская область

донецкая народная республика

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в мире, украина, киев, одесская область, дтэк, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, россия, днепропетровская область