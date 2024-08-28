"Ответный удар". Зеленский получил ужасающее предупреждение о России
Тиле: ответ Зеленского на удары РФ будет иметь опасные последствия для Украины
© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus предупредил Владимира Зеленского об опасных последствиях ответа на массированные российские удары.
"На данный момент кажется, что рискованная затея с ответным ударом скорее всего закончится не в пользу Украины", — так он оценил итог возможной реакции главы киевского режима на события последних дней.
"На данный момент кажется, что рискованная затея с ответным ударом скорее всего закончится не в пользу Украины", — так он оценил итог возможной реакции главы киевского режима на события последних дней.
По его мнению, атаки на Россию только еще больше разозлят президента Владимира Путина.
Полковник добавил, что конфликт на Украине все время выходит на новый уровень эскалации.
Полковник добавил, что конфликт на Украине все время выходит на новый уровень эскалации.
В понедельник российские военные нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине.
Как рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, ссылаясь на своих соратников, удары наносят как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры.