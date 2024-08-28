https://ria.ru/20240828/ukraina-1968894041.html
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами - РИА Новости, 28.08.2024
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами
Украинское правительство приняло постановление, которым прекращает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:07
2024-08-28T09:07
2024-08-28T09:07
украина
cargill
укрэнерго
экономика
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Украинское правительство приняло постановление, которым прекращает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам, сообщает в среду телеканал "Новости.LIVE". "Кабмин прекращает обслуживание обязательств Украины по кредитам, еврооблигациям и ВВП-варрантам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно документу, в частности, прекращается обслуживание Украиной обязательств по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc (по состоянию на 31 июля долг Украины перед Cargill – около 700 миллионов долларов) - с 3 сентября; по гарантийным обязательствам государства по долгу по "зеленым" облигациям "Укрэнерго", выпущенным под залог государства в 2021 году – около 830 миллионов долларов — с 9 ноября; относительно платежей по ВВП-варрантам Украины – с 31 мая 2025 года. Кроме этого, постановление позволяет осуществить "выплату за согласие" инвесторам, которые согласились на украинские условия реструктуризации долга. Эта плата не должна превышать 246 миллионов долларов. Украинское издание "Экономическая правда" в свою очередь отмечает, что ранее министерство финансов уже осуществило выплату по ВВП-варрантам Украины в размере 200,6 миллиона долларов. Этот платеж состоял из двух частей: платежа за согласие изменений условий и проценты на 130,1 миллиона долларов, а также отсроченной суммы платежа и проценты на сумму 70,5 миллиона долларов за рост ВВП в 2021 году. Этот платеж Украина должна была уплатить владельцам варрантов в 2023 году.
https://ria.ru/20240731/dolg-1963177121.html
https://ria.ru/20240819/ukraina-1966677347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, cargill, укрэнерго, экономика
Украина, Cargill, Укрэнерго, Экономика
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами
Киев прекратил обслуживание обязательств по ряду кредитов и еврооблигаций
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.
Украинское правительство приняло постановление, которым прекращает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам, сообщает в среду телеканал "Новости.LIVE
".
"Кабмин прекращает обслуживание обязательств Украины по кредитам, еврооблигациям и ВВП-варрантам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Согласно документу, в частности, прекращается обслуживание Украиной обязательств по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc (по состоянию на 31 июля долг Украины перед Cargill – около 700 миллионов долларов) - с 3 сентября; по гарантийным обязательствам государства по долгу по "зеленым" облигациям "Укрэнерго", выпущенным под залог государства в 2021 году – около 830 миллионов долларов — с 9 ноября; относительно платежей по ВВП-варрантам Украины – с 31 мая 2025 года.
Кроме этого, постановление позволяет осуществить "выплату за согласие" инвесторам, которые согласились на украинские условия реструктуризации долга. Эта плата не должна превышать 246 миллионов долларов.
Украинское издание "Экономическая правда" в свою очередь отмечает, что ранее министерство финансов уже осуществило выплату по ВВП-варрантам Украины в размере 200,6 миллиона долларов. Этот платеж состоял из двух частей: платежа за согласие изменений условий и проценты на 130,1 миллиона долларов, а также отсроченной суммы платежа и проценты на сумму 70,5 миллиона долларов за рост ВВП в 2021 году. Этот платеж Украина должна была уплатить владельцам варрантов в 2023 году.