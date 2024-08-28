Рейтинг@Mail.ru
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ukraina-1968894041.html
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами - РИА Новости, 28.08.2024
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами
Украинское правительство приняло постановление, которым прекращает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:07
2024-08-28T09:07
украина
cargill
укрэнерго
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Украинское правительство приняло постановление, которым прекращает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам, сообщает в среду телеканал "Новости.LIVE". "Кабмин прекращает обслуживание обязательств Украины по кредитам, еврооблигациям и ВВП-варрантам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно документу, в частности, прекращается обслуживание Украиной обязательств по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc (по состоянию на 31 июля долг Украины перед Cargill – около 700 миллионов долларов) - с 3 сентября; по гарантийным обязательствам государства по долгу по "зеленым" облигациям "Укрэнерго", выпущенным под залог государства в 2021 году – около 830 миллионов долларов — с 9 ноября; относительно платежей по ВВП-варрантам Украины – с 31 мая 2025 года. Кроме этого, постановление позволяет осуществить "выплату за согласие" инвесторам, которые согласились на украинские условия реструктуризации долга. Эта плата не должна превышать 246 миллионов долларов. Украинское издание "Экономическая правда" в свою очередь отмечает, что ранее министерство финансов уже осуществило выплату по ВВП-варрантам Украины в размере 200,6 миллиона долларов. Этот платеж состоял из двух частей: платежа за согласие изменений условий и проценты на 130,1 миллиона долларов, а также отсроченной суммы платежа и проценты на сумму 70,5 миллиона долларов за рост ВВП в 2021 году. Этот платеж Украина должна была уплатить владельцам варрантов в 2023 году.
https://ria.ru/20240731/dolg-1963177121.html
https://ria.ru/20240819/ukraina-1966677347.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, cargill, укрэнерго, экономика
Украина, Cargill, Укрэнерго, Экономика
Украина прекращает обслуживание обязательств перед кредиторами

Киев прекратил обслуживание обязательств по ряду кредитов и еврооблигаций

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Украинское правительство приняло постановление, которым прекращает обслуживание обязательств Украины перед рядом кредиторов по кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам, сообщает в среду телеканал "Новости.LIVE".
"Кабмин прекращает обслуживание обязательств Украины по кредитам, еврооблигациям и ВВП-варрантам", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Зеленский подписал закон о реструктуризации госдолга Украины
31 июля, 13:55
Согласно документу, в частности, прекращается обслуживание Украиной обязательств по кредиту перед Cargill Financial Services International, Inc (по состоянию на 31 июля долг Украины перед Cargill – около 700 миллионов долларов) - с 3 сентября; по гарантийным обязательствам государства по долгу по "зеленым" облигациям "Укрэнерго", выпущенным под залог государства в 2021 году – около 830 миллионов долларов — с 9 ноября; относительно платежей по ВВП-варрантам Украины – с 31 мая 2025 года.
Кроме этого, постановление позволяет осуществить "выплату за согласие" инвесторам, которые согласились на украинские условия реструктуризации долга. Эта плата не должна превышать 246 миллионов долларов.
Украинское издание "Экономическая правда" в свою очередь отмечает, что ранее министерство финансов уже осуществило выплату по ВВП-варрантам Украины в размере 200,6 миллиона долларов. Этот платеж состоял из двух частей: платежа за согласие изменений условий и проценты на 130,1 миллиона долларов, а также отсроченной суммы платежа и проценты на сумму 70,5 миллиона долларов за рост ВВП в 2021 году. Этот платеж Украина должна была уплатить владельцам варрантов в 2023 году.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
У последней черты: Запад заговорил с Киевом по-другому
19 августа, 08:00
 
УкраинаCargillУкрэнергоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала