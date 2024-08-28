В Туле реставрируют филиалы Бахрушинского и Политехнического музеев
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМПолномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев осматривает выставку "Забытая война" в тульском филиале ГИМ
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Реставрационные работы в филиалах Бахрушинского и Политехнического музеев и Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Туле планируется завершить до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"В настоящий момент ведутся ремонтно-реставрационные работы, завершить которые запланировано до конца 2024 года. По окончании в новых пространствах будет проведена музеефикация, появятся площади для постоянных экспозиций Бахрушинского театрального музея, Политехнического музея и Музея имени Андрея Рублева, а также помещения под временные выставки. Новые филиалы полностью откроются для посетителей в 2025 году", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяГенеральный директор Бахрушинского течатрального музея Кристина Трубинова (справа) представляет полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО Игорю Щеголеву и врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву план будущей экспозиции тульского филиала Бахрушинского театрального музея
© Фото предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
Генеральный директор Бахрушинского течатрального музея Кристина Трубинова (справа) представляет полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО Игорю Щеголеву и врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву план будущей экспозиции тульского филиала Бахрушинского театрального музея
Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова отметила, что в тульском филиале будет создано интерактивное экспозиционное пространство "Мир театральных профессий". С помощью современных технологий каждый желающий сможет попробовать себя в роли актера, драматурга, режиссера, костюмера, бутафора, гримера и композитора.
"В Тулу мы привезем более 250 подлинных предметов, среди которых – эскизы Головина, Бакста, Бенуа, Рериха и Серова. Здесь будут созданы девять залов, посвященных жизни театра, режиссерскому, актерскому мастерству и профессиям, которые всегда остаются за кулисами: сценографам, осветителям, гримерам, костюмерам. Конечно, не забыли мы и про развитую внутреннюю инфраструктуру", – сообщила Трубинова, слова которой цитирует пресс-служба.
В бывшем кинотеатре "Центральный" появится филиал Политехнического музея. Постоянная экспозиция будет посвящена научно-промышленному наследию Тульской области, а также истории работы человека с металлами и другими функциональными материалами и специфике технологий производства и выплавки.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМГенеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов (справа) представляет полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО Игорю Щеголеву и врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву план будущей экспозиции тульского филиала Политехнического музея
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
Генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Кожанов (справа) представляет полномочному представителю Президента Российской Федерации в ЦФО Игорю Щеголеву и врио губернатора Тульской области Дмитрию Миляеву план будущей экспозиции тульского филиала Политехнического музея
Генеральный директор Политеха Дмитрий Кожанов подчеркнул, что филиал Политехнического музея в Туле станет многофункциональным научно-просветительским и культурным центром, местом притяжения для жителей города и туристов.
Возле Кремлевского парка заработает филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В новом пространстве будут представлены памятники русского религиозного искусства XVI – начала XX веков из фондов музея.
По словам руководителя музея Михаила Миндлина, основная миссия филиала – помочь людям открыть для себя икону как одно из величайших достижений национального и мирового изобразительного искусства.
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМПолномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев осматривает выставку "Забытая война" в тульском филиале ГИМ
© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щеголев и врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев осматривает выставку "Забытая война" в тульском филиале ГИМ
Экспозиционное пространство предполагается разделить на две основные тематические зоны. Первая расскажет о градоохранительных образах святых русской земли, познакомит посетителей с героями и событиями русской истории через их отражение в иконописи, религиозном декоративно-прикладном и книжном искусстве. Важный акцент будет сделан на роли Тулы и прилегающих к ней территорий в защите южных рубежей России. Во втором разделе будут представлены произведения из художественного металла в русском религиозном искусстве.