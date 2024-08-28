https://ria.ru/20240828/tula-1968992868.html

В Туле реставрируют филиалы Бахрушинского и Политехнического музеев

В Туле реставрируют филиалы Бахрушинского и Политехнического музеев - РИА Новости, 28.08.2024

В Туле реставрируют филиалы Бахрушинского и Политехнического музеев

Реставрационные работы в филиалах Бахрушинского и Политехнического музеев и Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Туле... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:57

2024-08-28T15:57

2024-08-28T15:57

тула

россия

тульская область

михаил миндлин

политехнический музей

музейные маршруты россии

музеи

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968982517_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_6836c6571b8b0a6028e0af1a70323b53.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Реставрационные работы в филиалах Бахрушинского и Политехнического музеев и Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева в Туле планируется завершить до конца 2024 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ. "В настоящий момент ведутся ремонтно-реставрационные работы, завершить которые запланировано до конца 2024 года. По окончании в новых пространствах будет проведена музеефикация, появятся площади для постоянных экспозиций Бахрушинского театрального музея, Политехнического музея и Музея имени Андрея Рублева, а также помещения под временные выставки. Новые филиалы полностью откроются для посетителей в 2025 году", - говорится в сообщении. Генеральный директор Бахрушинского музея Кристина Трубинова отметила, что в тульском филиале будет создано интерактивное экспозиционное пространство "Мир театральных профессий". С помощью современных технологий каждый желающий сможет попробовать себя в роли актера, драматурга, режиссера, костюмера, бутафора, гримера и композитора. "В Тулу мы привезем более 250 подлинных предметов, среди которых – эскизы Головина, Бакста, Бенуа, Рериха и Серова. Здесь будут созданы девять залов, посвященных жизни театра, режиссерскому, актерскому мастерству и профессиям, которые всегда остаются за кулисами: сценографам, осветителям, гримерам, костюмерам. Конечно, не забыли мы и про развитую внутреннюю инфраструктуру", – сообщила Трубинова, слова которой цитирует пресс-служба. В бывшем кинотеатре "Центральный" появится филиал Политехнического музея. Постоянная экспозиция будет посвящена научно-промышленному наследию Тульской области, а также истории работы человека с металлами и другими функциональными материалами и специфике технологий производства и выплавки. Генеральный директор Политеха Дмитрий Кожанов подчеркнул, что филиал Политехнического музея в Туле станет многофункциональным научно-просветительским и культурным центром, местом притяжения для жителей города и туристов. Возле Кремлевского парка заработает филиал Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. В новом пространстве будут представлены памятники русского религиозного искусства XVI – начала XX веков из фондов музея. По словам руководителя музея Михаила Миндлина, основная миссия филиала – помочь людям открыть для себя икону как одно из величайших достижений национального и мирового изобразительного искусства. Экспозиционное пространство предполагается разделить на две основные тематические зоны. Первая расскажет о градоохранительных образах святых русской земли, познакомит посетителей с героями и событиями русской истории через их отражение в иконописи, религиозном декоративно-прикладном и книжном искусстве. Важный акцент будет сделан на роли Тулы и прилегающих к ней территорий в защите южных рубежей России. Во втором разделе будут представлены произведения из художественного металла в русском религиозном искусстве.

https://ria.ru/20240731/gossovet-1963306634.html

тула

россия

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тула, россия, тульская область, михаил миндлин, политехнический музей, музеи