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Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты - РИА Новости, 28.08.2024
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19:09 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/tseny-1969057624.html
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты - РИА Новости, 28.08.2024
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты
Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 20 по 26 августа подешевела на 4%, морковь - на 3,5%, а огурцы подорожали, РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:09
2024-08-28T19:09
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 20 по 26 августа подешевела на 4%, морковь - на 3,5%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата. По данным статистического ведомства, с 20 по 26 августа цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,3%. Помимо свеклы и моркови, подешевели картофель (на 2,9%), бананы (на 2,1%), белокочанная капуста (на 1,6%), репчатый лук и яблоки (на 1,5%), помидоры (на 1%). При этом цены на огурцы выросли на 3,4%. Также снизились цены на сахар-песок (-0,4%), куриные яйца (-0,3%) и мясо кур (-0,1%). "За период с 20 по 26 августа 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1%, молоко стерилизованное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,9%, колбасы вареные +0,7%, свинину и масло подсолнечное +0,6%, колбасу полукопченую и варено-копченую, хлеб ржаной +0,5%, рыбу мороженую, сметану и чай черный +0,4%", - отмечается в материалах Росстата. Кроме того, подорожали баранина, сыры твердые, полутвердые и мягкие, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания, пшеничная мука, печенье, вермишель, рис, пшено, а также обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,3%. Пшеничный хлеб, макаронные изделия, творог и поваренная соль стали дороже на 0,2%; говядина, мясные консервы для детского питания, гречневая крупа и маргарин – на 0,1%.
https://ria.ru/20240822/sok-1967884452.html
https://rsport.ria.ru/20240805/frukty-i-yagody-s-samym-nizkim-soderzhaniem-sakhara-1958268085.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат рассказал об изменении цен на овощи и фрукты

Росстат сообщил о снижении цен на свеклу, морковь и картофель

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкФермерская продукция
Фермерская продукция - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Фермерская продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Цены на плодоовощную продукцию в РФ в целом снижаются, в том числе свекла на неделе с 20 по 26 августа подешевела на 4%, морковь - на 3,5%, а огурцы подорожали, следует из материалов Росстата.
По данным статистического ведомства, с 20 по 26 августа цены на плодоовощную продукцию снизились на 1,3%. Помимо свеклы и моркови, подешевели картофель (на 2,9%), бананы (на 2,1%), белокочанная капуста (на 1,6%), репчатый лук и яблоки (на 1,5%), помидоры (на 1%). При этом цены на огурцы выросли на 3,4%.
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Также снизились цены на сахар-песок (-0,4%), куриные яйца (-0,3%) и мясо кур (-0,1%).
"За период с 20 по 26 августа 2024 года цены изменились: на масло сливочное +1%, молоко стерилизованное и консервы фруктово-ягодные для детского питания +0,9%, колбасы вареные +0,7%, свинину и масло подсолнечное +0,6%, колбасу полукопченую и варено-копченую, хлеб ржаной +0,5%, рыбу мороженую, сметану и чай черный +0,4%", - отмечается в материалах Росстата.
Кроме того, подорожали баранина, сыры твердые, полутвердые и мягкие, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания, пшеничная мука, печенье, вермишель, рис, пшено, а также обеды в столовой, кафе и закусочной (кроме столовой в организации) – на 0,3%. Пшеничный хлеб, макаронные изделия, творог и поваренная соль стали дороже на 0,2%; говядина, мясные консервы для детского питания, гречневая крупа и маргарин – на 0,1%.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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