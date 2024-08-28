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ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР
ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР
ВС РФ перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, это существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:48
2024-08-28T13:48
2024-08-28T13:48
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВС РФ перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, это существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке, также взяты населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Мы освободили Камышевку, Заветное, Птичье в этом направлении. Идет севернее очень серьезное давление на украинцев, потому что пало Калиново и Мемрик это, наверное, самое основное. Перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение группировки в Карловке", - сказал он. Кимаковский добавил, что следующей целью российских войск станет город Селидово, находящийся в Красноармейском районе в ДНР. "Сейчас наша группировка будет нависать над Селидово, то есть фактически это будет такая естественная высота, с которой можно ввести корректировку, запускать дроны и таким вот образом успешно двигаться в направлении Селидово", - отметил он. Он подчеркнул, что направление Курахово и Селидово - это ближайшие точки до российских границ и потому будут освобождаться от противника. В среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка в ДНР. Ранее источник, знакомый с ситуацией в Селидово, рассказал РИА Новости, что органы власти эвакуируют людей из подконтрольного ВСУ города в ДНР. Как рассказывают местные жители, в данный момент люди готовятся к тому, что в городе будут проходить активные боевые действия - запасаются едой, оборудовали подвалы.
https://ria.ru/20240827/dnr-1968799927.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР
Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ перерезали европейский маршрут трассы Е50
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
ВС РФ перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, это существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке, также взяты населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала
.
"Мы освободили Камышевку, Заветное, Птичье в этом направлении. Идет севернее очень серьезное давление на украинцев, потому что пало Калиново и Мемрик это, наверное, самое основное. Перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение группировки в Карловке", - сказал он.
Кимаковский добавил, что следующей целью российских войск станет город Селидово, находящийся в Красноармейском районе в ДНР.
"Сейчас наша группировка будет нависать над Селидово, то есть фактически это будет такая естественная высота, с которой можно ввести корректировку, запускать дроны и таким вот образом успешно двигаться в направлении Селидово", - отметил он.
Он подчеркнул, что направление Курахово и Селидово - это ближайшие точки до российских границ и потому будут освобождаться от противника.
В среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка в ДНР.
Ранее источник, знакомый с ситуацией в Селидово, рассказал РИА Новости, что органы власти эвакуируют людей из подконтрольного ВСУ города в ДНР. Как рассказывают местные жители, в данный момент люди готовятся к тому, что в городе будут проходить активные боевые действия - запасаются едой, оборудовали подвалы.