https://ria.ru/20240828/trassa-1968963997.html

ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР

ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024

ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР

ВС РФ перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, это существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке,... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:48

2024-08-28T13:48

2024-08-28T13:48

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВС РФ перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, это существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке, также взяты населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Мы освободили Камышевку, Заветное, Птичье в этом направлении. Идет севернее очень серьезное давление на украинцев, потому что пало Калиново и Мемрик это, наверное, самое основное. Перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение группировки в Карловке", - сказал он. Кимаковский добавил, что следующей целью российских войск станет город Селидово, находящийся в Красноармейском районе в ДНР. "Сейчас наша группировка будет нависать над Селидово, то есть фактически это будет такая естественная высота, с которой можно ввести корректировку, запускать дроны и таким вот образом успешно двигаться в направлении Селидово", - отметил он. Он подчеркнул, что направление Курахово и Селидово - это ближайшие точки до российских границ и потому будут освобождаться от противника. В среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка в ДНР. Ранее источник, знакомый с ситуацией в Селидово, рассказал РИА Новости, что органы власти эвакуируют людей из подконтрольного ВСУ города в ДНР. Как рассказывают местные жители, в данный момент люди готовятся к тому, что в городе будут проходить активные боевые действия - запасаются едой, оборудовали подвалы.

https://ria.ru/20240827/dnr-1968799927.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф