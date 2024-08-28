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ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/trassa-1968963997.html
ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР
ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР
ВС РФ перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, это существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке,... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:48
2024-08-28T13:48
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВС РФ перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, это существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке, также взяты населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "Мы освободили Камышевку, Заветное, Птичье в этом направлении. Идет севернее очень серьезное давление на украинцев, потому что пало Калиново и Мемрик это, наверное, самое основное. Перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение группировки в Карловке", - сказал он. Кимаковский добавил, что следующей целью российских войск станет город Селидово, находящийся в Красноармейском районе в ДНР. "Сейчас наша группировка будет нависать над Селидово, то есть фактически это будет такая естественная высота, с которой можно ввести корректировку, запускать дроны и таким вот образом успешно двигаться в направлении Селидово", - отметил он. Он подчеркнул, что направление Курахово и Селидово - это ближайшие точки до российских границ и потому будут освобождаться от противника. В среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка в ДНР. Ранее источник, знакомый с ситуацией в Селидово, рассказал РИА Новости, что органы власти эвакуируют людей из подконтрольного ВСУ города в ДНР. Как рассказывают местные жители, в данный момент люди готовятся к тому, что в городе будут проходить активные боевые действия - запасаются едой, оборудовали подвалы.
https://ria.ru/20240827/dnr-1968799927.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России перерезали трассу на Красноармейском направлении, заявили в ДНР

Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ перерезали европейский маршрут трассы Е50

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ВС РФ перерезали европейский маршрут трассы Е50 на Красноармейском (Покровском) направлении, это существенно осложнит снабжение группировки ВСУ в Карловке, также взяты населенные пункты Камышевка, Заветное и Птичье, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
"Мы освободили Камышевку, Заветное, Птичье в этом направлении. Идет севернее очень серьезное давление на украинцев, потому что пало Калиново и Мемрик это, наверное, самое основное. Перерезали трассу Е50, что существенно осложнило снабжение группировки в Карловке", - сказал он.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Камышевка в ДНР
Группировка войск Центр освободила поселок Камышевка в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Камышевка в ДНР
Кимаковский добавил, что следующей целью российских войск станет город Селидово, находящийся в Красноармейском районе в ДНР.
"Сейчас наша группировка будет нависать над Селидово, то есть фактически это будет такая естественная высота, с которой можно ввести корректировку, запускать дроны и таким вот образом успешно двигаться в направлении Селидово", - отметил он.
Он подчеркнул, что направление Курахово и Селидово - это ближайшие точки до российских границ и потому будут освобождаться от противника.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
"Украинцы не успели". В ДНР рассказали о ситуации в Селидово
27 августа, 17:01
В среду Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка в ДНР.
Ранее источник, знакомый с ситуацией в Селидово, рассказал РИА Новости, что органы власти эвакуируют людей из подконтрольного ВСУ города в ДНР. Как рассказывают местные жители, в данный момент люди готовятся к тому, что в городе будут проходить активные боевые действия - запасаются едой, оборудовали подвалы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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