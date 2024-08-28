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Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
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07:47 28.08.2024 (обновлено: 09:26 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/telegram-1968885580.html
Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ
Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ - РИА Новости, 28.08.2024
Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, пишет Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T07:47
2024-08-28T09:26
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники."На обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, Макрон предложил &lt;...&gt; Дурову перенести (штаб-квартиру. — Прим. ред.) Telegram в Париж &lt;...&gt; Дуров тогда отказался", — говорится в статье.Как сообщили изданию источники, французский лидер тогда же обсуждал с Дуровым возможность предоставления ему французского гражданства.Перед этим, в 2017 году, французские агенты совместно с ОАЭ провели операцию по взлому айфона Дурова, продолжает WSJ. "Шпионская операция", по данным издания, получила кодовое название "Пурпурная музыка". Службы безопасности Франции, как сообщается, были крайне обеспокоены тем, что террористические организации якобы используют Telegram для вербовки боевиков и планирования терактов.Источник, близкий к Дурову, рассказал газете, что в течение многих лет компания игнорировала повестки и судебные распоряжения, они якобы копились на электронной почте компании, которую редко проверяли. Источник при этом не уточнил, из каких стран приходили эти повестки и постановления.Задержание ДуроваДурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы позднее сообщила, что предпринимателя поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" в связи с подозрением в 12 преступлениях.В частности, расследуется причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в Сети. В Париже полагают, что он якобы может быть "соучастником" таких преступлений, как распространение детской порнографии и торговля наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, которые предъявляли законные требования к мессенджеру, заявили в ведомстве.Срок предварительного задержания Дурова продлили до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекают сегодня, 28 августа, в 21:00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения, если найдутся достаточные для судьи аргументы, или отпустить на свободу.Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.Основатель Telegram имеет паспорта России, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20240827/durov-1968559258.html
https://ria.ru/20240827/durov-1968809206.html
https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html
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в мире, париж, telegram
В мире, Париж, Telegram
Макрон предлагал переместить штаб-квартиру Telegram в Париж, пишут СМИ

WSJ: Макрон в 2018 году предлагал Дурову переместить офис Telegram в Париж

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"На обеде в 2018 году, о котором ранее не сообщалось, Макрон предложил <...> Дурову перенести (штаб-квартиру. — Прим. ред.) Telegram в Париж <...> Дуров тогда отказался", — говорится в статье.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
Париж темнит. Власти намекнули на судьбу Павла Дурова
27 августа, 08:00
Как сообщили изданию источники, французский лидер тогда же обсуждал с Дуровым возможность предоставления ему французского гражданства.
Перед этим, в 2017 году, французские агенты совместно с ОАЭ провели операцию по взлому айфона Дурова, продолжает WSJ. "Шпионская операция", по данным издания, получила кодовое название "Пурпурная музыка". Службы безопасности Франции, как сообщается, были крайне обеспокоены тем, что террористические организации якобы используют Telegram для вербовки боевиков и планирования терактов.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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27 августа, 17:29
Источник, близкий к Дурову, рассказал газете, что в течение многих лет компания игнорировала повестки и судебные распоряжения, они якобы копились на электронной почте компании, которую редко проверяли. Источник при этом не уточнил, из каких стран приходили эти повестки и постановления.

Задержание Дурова

Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы позднее сообщила, что предпринимателя поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" в связи с подозрением в 12 преступлениях.
В частности, расследуется причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в Сети. В Париже полагают, что он якобы может быть "соучастником" таких преступлений, как распространение детской порнографии и торговля наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, которые предъявляли законные требования к мессенджеру, заявили в ведомстве.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Свобода, ведущая народ в Telegram. Павла Дурова задержали во Франции
25 августа, 08:00
Срок предварительного задержания Дурова продлили до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекают сегодня, 28 августа, в 21:00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения, если найдутся достаточные для судьи аргументы, или отпустить на свободу.
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Основатель Telegram имеет паспорта России, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Вчера, 18:16
 
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