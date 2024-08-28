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СМИ: ЕС расследует занижение Telegram данных о числе пользователей - РИА Новости, 28.08.2024
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20:49 28.08.2024 (обновлено: 21:14 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/svischev-1969070884.html
СМИ: ЕС расследует занижение Telegram данных о числе пользователей
СМИ: ЕС расследует занижение Telegram данных о числе пользователей - РИА Новости, 28.08.2024
СМИ: ЕС расследует занижение Telegram данных о числе пользователей
ЕС расследует возможное предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей, что позволило бы мессенджеру избежать исполнения дополнительных правил, РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T20:49
2024-08-28T21:14
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ЕС расследует возможное предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей, что позволило бы мессенджеру избежать исполнения дополнительных правил, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.По словам представителя Еврокомиссии Томаса Ренье, исследовательский центр блока проводит расследование, чтобы определить точность предоставленных данных."И если мы считаем, что... (Telegram) не предоставлял точные данные о пользователях, мы можем в одностороннем порядке обозначить... (мессенджер) как (очень крупную платформу) на основании нашего собственного расследования", - добавил Ренье.Отмечается, что Telegram должен был предоставить Евросоюзу обновленные данные в этом месяце, но не сделал этого, а только уточнил, что у него на территории блока намного меньше, чем 45 миллионов активных ежемесячных пользователей.По данным издания, получение статуса очень крупной онлайн-платформы в Евросоюзе означает, что мессенджеру придется более строго модерировать контент и в обязательном порядке предоставлять данные Еврокомиссии.
https://ria.ru/20240828/ekspert-1969005512.html
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евросоюз, telegram, в мире, еврокомиссия
Евросоюз, Telegram, В мире, Еврокомиссия
СМИ: ЕС расследует занижение Telegram данных о числе пользователей

FT: ЕС расследует предоставление Telegram заниженных данных о пользователях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. ЕС расследует возможное предоставление Telegram заниженных данных о числе пользователей, что позволило бы мессенджеру избежать исполнения дополнительных правил, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
По словам представителя Еврокомиссии Томаса Ренье, исследовательский центр блока проводит расследование, чтобы определить точность предоставленных данных.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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"И если мы считаем, что... (Telegram) не предоставлял точные данные о пользователях, мы можем в одностороннем порядке обозначить... (мессенджер) как (очень крупную платформу) на основании нашего собственного расследования", - добавил Ренье.
Отмечается, что Telegram должен был предоставить Евросоюзу обновленные данные в этом месяце, но не сделал этого, а только уточнил, что у него на территории блока намного меньше, чем 45 миллионов активных ежемесячных пользователей.
По данным издания, получение статуса очень крупной онлайн-платформы в Евросоюзе означает, что мессенджеру придется более строго модерировать контент и в обязательном порядке предоставлять данные Еврокомиссии.
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