https://ria.ru/20240828/suek-1968997808.html
Пятнадцать городов присутствия СУЭК победили в конкурсе Минстроя России
Пятнадцать городов присутствия СУЭК победили в конкурсе Минстроя России - РИА Новости, 28.08.2024
Пятнадцать городов присутствия СУЭК победили в конкурсе Минстроя России
В Калуге объявили победителей IX Всероссийского конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды; в их числе оказались 15 городов присутствия... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:12
2024-08-28T15:12
2024-08-28T15:12
новости суэк
бородино
минусинск
назарово
сибирская угольная энергетическая компания
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Калуге объявили победителей IX Всероссийского конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды; в их числе оказались 15 городов присутствия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщает пресс-служба организации. По итогам отбора жюри, право получить средства на развитие городов получили заявки Бородино, Минусинска, Назарово и Шарыпово из Красноярского края, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевска и Киселевска из Кемеровской области, Шерловой горы Забайкальского края, Лучегорска и Новошахтинского Приморского края, Чегдомына и Ванино из Хабаровского края, Абакана и Черногорска из Республики Хакасия, Кызыла из Республики Тыва. Среди заявок-победителей этого года при поддержке компании и фонда Мельниченко созданы проекты благоустройства 12 городов - Бородино, Минусинска, Назарово, Шарыпово, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевска, Киселевска, Шерловой горы, Лучегорска, Новошахтинского, Чегдомына и Черногорска, говорится в сообщении. Каждый мастер-план, а теперь и заявка на Всероссийский конкурс, проходят сложный процесс оценки и обсуждения с участием региональных властей, неравнодушных граждан и общественных активистов. За шесть лет проведения конкурса гранты на реализацию проектов комфортной городской среды в регионах присутствия СУЭК получили свыше 100 проектов-победителей. В шахтерских городах и поселениях созданы новые парки, музеи, набережные и спортивные площадки. Кроме того, работа СУЭК по улучшению качества жизни на территориях присутствия была отмечена на форуме Первой Национальной премией в сфере формирования комфортной городской среды в номинации "За вклад компании в создание комфортной городской среды в городах присутствия". Всероссийский конкурс проводится Минстроем России с 2018 года по поручению президента РФ. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В конкурсе для субъектов ДФО принимают участие малые города с численностью населения до 250 тысяч человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от пяти тысяч человек, рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240825/seredyuk-1968280736.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бородино, минусинск, назарово, сибирская угольная энергетическая компания, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Новости СУЭК, Бородино, Минусинск, Назарово, Сибирская угольная энергетическая компания, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Калуге объявили победителей IX Всероссийского конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды; в их числе оказались 15 городов присутствия Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК), сообщает пресс-служба организации.
По итогам отбора жюри, право получить средства на развитие городов получили заявки Бородино
, Минусинска
, Назарово
и Шарыпово
из Красноярского края
, Ленинск-Кузнецкого
, Прокопьевска
и Киселевска
из Кемеровской области
, Шерловой горы Забайкальского края
, Лучегорска
и Новошахтинского Приморского края
, Чегдомына и Ванино
из Хабаровского края
, Абакана
и Черногорска
из Республики Хакасия
, Кызыла
из Республики Тыва
.
Среди заявок-победителей этого года при поддержке компании и фонда Мельниченко созданы проекты благоустройства 12 городов - Бородино, Минусинска, Назарово, Шарыпово, Ленинск-Кузнецкого, Прокопьевска, Киселевска, Шерловой горы, Лучегорска, Новошахтинского, Чегдомына и Черногорска, говорится в сообщении.
Каждый мастер-план, а теперь и заявка на Всероссийский конкурс, проходят сложный процесс оценки и обсуждения с участием региональных властей, неравнодушных граждан и общественных активистов. За шесть лет проведения конкурса гранты на реализацию проектов комфортной городской среды в регионах присутствия СУЭК получили свыше 100 проектов-победителей. В шахтерских городах и поселениях созданы новые парки, музеи, набережные и спортивные площадки.
Кроме того, работа СУЭК по улучшению качества жизни на территориях присутствия была отмечена на форуме Первой Национальной премией в сфере формирования комфортной городской среды в номинации "За вклад компании в создание комфортной городской среды в городах присутствия".
Всероссийский конкурс проводится Минстроем России
с 2018 года по поручению президента РФ. В нем участвуют города с численностью населения до 200 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения. В конкурсе для субъектов ДФО принимают участие малые города с численностью населения до 250 тысяч человек, а также городские и сельские поселения, не имеющие статуса города, с численностью населения от пяти тысяч человек, рассказали в пресс-службе.