https://ria.ru/20240828/sud-1969038654.html

В США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости"

В США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости" - РИА Новости, 28.08.2024

В США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости"

Суд в США потребовал до 3 сентября согласовать даты слушаний по искам американской кампании Google к АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:44

2024-08-28T17:44

2024-08-28T17:44

технологии

калифорния

россия

сша

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Суд в США потребовал до 3 сентября согласовать даты слушаний по искам американской кампании Google к АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе, следует из постановления. "Стороны должны связаться с заместителем судьи, чтобы определить доступную дату слушаний для ходатайств о предварительном запрете и постановлений суда о предоставлении обоснований. Стороны должны подать соглашение, касающиеся любого продления временных запретительных приказов, и график брифингов до 3 сентября", - говорится в постановлении суда в Калифорнии. Если соглашение по датам не будет достигнуто, стороны должны представить к тому же сроку свои позиции, уточнила инстанция. Назначенное на 28 августа заседание было отменено, указывает суд. Американская компания Google 20 августа обратилась в суд, чтобы "запретить "ТВ-Новости" - российскому субъекту исполнять решение российского суда, которое получено в нарушении договорных обязательств". Google указывает, что российский суд постановил разблокировать YouTube-каналы "ТВ-Новости" и наложил на компанию штраф. В иске утверждается, что решение российского суда якобы было получено неправомерно. Американская компания просит рассмотреть дело с участием присяжных и в ускоренном режиме. В своем обращении Google настаивает на запретительных мерах в отношении вынесенных в России судебных решений, заявляя о нарушении пункта о выборе суда в соглашениях между компанией и ответчиками. Иски поданы к АНО "ТВ-Новости", а также "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения, Google просит суд северного округа Калифорнии объединить их в одно производство. Ранее российский суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.

https://ria.ru/20240820/isk-1967377847.html

https://ria.ru/20240726/rkn-1962214266.html

https://ria.ru/20240806/youtube-1964430103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, калифорния, россия, сша, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube