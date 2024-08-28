Рейтинг@Mail.ru
В США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости" - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:44 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/sud-1969038654.html
В США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости"
В США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости" - РИА Новости, 28.08.2024
В США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости"
Суд в США потребовал до 3 сентября согласовать даты слушаний по искам американской кампании Google к АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:44
2024-08-28T17:44
технологии
калифорния
россия
сша
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/85/1547878525_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e1a0a16d2bfc0d42728c27fed731769.jpg
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Суд в США потребовал до 3 сентября согласовать даты слушаний по искам американской кампании Google к АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе, следует из постановления. "Стороны должны связаться с заместителем судьи, чтобы определить доступную дату слушаний для ходатайств о предварительном запрете и постановлений суда о предоставлении обоснований. Стороны должны подать соглашение, касающиеся любого продления временных запретительных приказов, и график брифингов до 3 сентября", - говорится в постановлении суда в Калифорнии. Если соглашение по датам не будет достигнуто, стороны должны представить к тому же сроку свои позиции, уточнила инстанция. Назначенное на 28 августа заседание было отменено, указывает суд. Американская компания Google 20 августа обратилась в суд, чтобы "запретить "ТВ-Новости" - российскому субъекту исполнять решение российского суда, которое получено в нарушении договорных обязательств". Google указывает, что российский суд постановил разблокировать YouTube-каналы "ТВ-Новости" и наложил на компанию штраф. В иске утверждается, что решение российского суда якобы было получено неправомерно. Американская компания просит рассмотреть дело с участием присяжных и в ускоренном режиме. В своем обращении Google настаивает на запретительных мерах в отношении вынесенных в России судебных решений, заявляя о нарушении пункта о выборе суда в соглашениях между компанией и ответчиками. Иски поданы к АНО "ТВ-Новости", а также "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения, Google просит суд северного округа Калифорнии объединить их в одно производство. Ранее российский суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
https://ria.ru/20240820/isk-1967377847.html
https://ria.ru/20240726/rkn-1962214266.html
https://ria.ru/20240806/youtube-1964430103.html
калифорния
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154787/85/1547878525_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b4c137001a5f389c5bb7c0783c1bd87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, калифорния, россия, сша, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube
Технологии, Калифорния, Россия, США, Google, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), YouTube
В США потребовали согласовать даты слушаний по иску Google к "ТВ-Новости"

Суд потребовал до 3 сентября согласовать слушания по иску Google к "ТВ-Новости"

© Depositphotos.com / Anthony BrownСтраница Google.com на экране
Страница Google.com на экране - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Depositphotos.com / Anthony Brown
Страница Google.com на экране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Суд в США потребовал до 3 сентября согласовать даты слушаний по искам американской кампании Google к АНО "ТВ-Новости", "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения с требованием отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе, следует из постановления.
"Стороны должны связаться с заместителем судьи, чтобы определить доступную дату слушаний для ходатайств о предварительном запрете и постановлений суда о предоставлении обоснований. Стороны должны подать соглашение, касающиеся любого продления временных запретительных приказов, и график брифингов до 3 сентября", - говорится в постановлении суда в Калифорнии.
Логотип компании Google - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Google подал в американский суд иски к российским телеканалам
20 августа, 17:18
Если соглашение по датам не будет достигнуто, стороны должны представить к тому же сроку свои позиции, уточнила инстанция.
Назначенное на 28 августа заседание было отменено, указывает суд.
Американская компания Google 20 августа обратилась в суд, чтобы "запретить "ТВ-Новости" - российскому субъекту исполнять решение российского суда, которое получено в нарушении договорных обязательств". Google указывает, что российский суд постановил разблокировать YouTube-каналы "ТВ-Новости" и наложил на компанию штраф. В иске утверждается, что решение российского суда якобы было получено неправомерно.
Американская компания просит рассмотреть дело с участием присяжных и в ускоренном режиме. В своем обращении Google настаивает на запретительных мерах в отношении вынесенных в России судебных решений, заявляя о нарушении пункта о выборе суда в соглашениях между компанией и ответчиками.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В РКН рассказали, сколько российских каналов заблокировал YouTube
26 июля, 16:50
Иски поданы к АНО "ТВ-Новости", а также "Царьград медиа" и Фонду православного телевидения, Google просит суд северного округа Калифорнии объединить их в одно производство.
Ранее российский суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала первой компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф. Тогда, в конце 2021 года, Google был назначен штраф в 7,2 миллиарда рублей. Второй раз оборотный штраф в отношении компании составил 21,7 миллиарда рублей - за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО, в третий раз суд назначил в конце прошлого года 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
Приложение YouTube на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.08.2024
Замедление YouTube не повлияет на стабильность работы Android, заявили в ГД
6 августа, 15:05
 
ТехнологииКалифорнияРоссияСШАGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала