Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве принял к рассмотрению заявление о банкротстве Euroclear Bank - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/sud-1968907710.html
Суд в Москве принял к рассмотрению заявление о банкротстве Euroclear Bank
Суд в Москве принял к рассмотрению заявление о банкротстве Euroclear Bank - РИА Новости, 28.08.2024
Суд в Москве принял к рассмотрению заявление о банкротстве Euroclear Bank
Арбитражный суд Москвы назначил на 21 ноября рассмотрение обоснованности заявления столичного АО "Гео-Система" о признании банкротом крупного европейского... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:32
2024-08-28T10:32
экономика
россия
москва
девятый арбитражный апелляционный суд
полюс золото
бельгия
арбитражный суд г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39831/13/398311377_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_520b78053bc9d1fce445c0cac493ed8f.jpg
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 21 ноября рассмотрение обоснованности заявления столичного АО "Гео-Система" о признании банкротом крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из опубликованного определения суда. Заявление поступило в суд 19 августа. В материалах суда не указана сумма задолженности банка перед заявителем. Однако известно, что арбитражный суд Москвы в марте взыскал с Euroclear Bank около 1,2 миллиона долларов убытков по иску АО "Гео-Система". Решение вступило в силу в июле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на него, поданную ответчиком. На основании этого решения АО "Гео-Система" 1 августа разместило на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. В материалах того дела говорится, что истец владеет еврооблигациями компаний "Полюс золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть". Ценные бумаги учитывались на счете Национального расчетного депозитария в Euroclear Bank. Как отмечается в решении суда, по состоянию на 12 мая 2022 года "все еврооблигации, принадлежавшие АО "Гео-Система", были погашены, по ним эмитентами выплачены купонные доходы", при этом "все денежные средства были переведены эмитентами в Euroclear". Однако владелец бумаг положенных ему выплат не получил, так как деньги оказались заблокированы в бельгийском банке из-за международных санкций. И арбитражные суды двух инстанций полностью удовлетворили его иск о взыскании убытков в размере замороженных денежных средств. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ – и в других случаях.
https://ria.ru/20240131/belgiya-1924513538.html
https://ria.ru/20240513/euroclear-1945720143.html
россия
москва
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39831/13/398311377_288:0:4896:3456_1920x0_80_0_0_32d222bfc6fc2f60f2600263744295ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, девятый арбитражный апелляционный суд, полюс золото, бельгия, арбитражный суд г. москвы
Экономика, Россия, Москва, Девятый арбитражный апелляционный суд, Полюс Золото, Бельгия, Арбитражный суд г. Москвы
Суд в Москве принял к рассмотрению заявление о банкротстве Euroclear Bank

Суд в Москве 21 ноября рассмотрит иск "Гео-Системы" о банкротстве Euroclear Bank

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 21 ноября рассмотрение обоснованности заявления столичного АО "Гео-Система" о признании банкротом крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из опубликованного определения суда.
Заявление поступило в суд 19 августа. В материалах суда не указана сумма задолженности банка перед заявителем. Однако известно, что арбитражный суд Москвы в марте взыскал с Euroclear Bank около 1,2 миллиона долларов убытков по иску АО "Гео-Система". Решение вступило в силу в июле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на него, поданную ответчиком. На основании этого решения АО "Гео-Система" 1 августа разместило на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank.
Бельгия - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
В Бельгии опасаются исков от российских инвесторов
31 января, 10:22
В материалах того дела говорится, что истец владеет еврооблигациями компаний "Полюс золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть". Ценные бумаги учитывались на счете Национального расчетного депозитария в Euroclear Bank.
Как отмечается в решении суда, по состоянию на 12 мая 2022 года "все еврооблигации, принадлежавшие АО "Гео-Система", были погашены, по ним эмитентами выплачены купонные доходы", при этом "все денежные средства были переведены эмитентами в Euroclear". Однако владелец бумаг положенных ему выплат не получил, так как деньги оказались заблокированы в бельгийском банке из-за международных санкций. И арбитражные суды двух инстанций полностью удовлетворили его иск о взыскании убытков в размере замороженных денежных средств.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ – и в других случаях.
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear
13 мая, 19:45
 
ЭкономикаРоссияМоскваДевятый арбитражный апелляционный судПолюс ЗолотоБельгияАрбитражный суд г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала