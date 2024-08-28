https://ria.ru/20240828/sud-1968907710.html

Суд в Москве принял к рассмотрению заявление о банкротстве Euroclear Bank

Суд в Москве принял к рассмотрению заявление о банкротстве Euroclear Bank - РИА Новости, 28.08.2024

Суд в Москве принял к рассмотрению заявление о банкротстве Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы назначил на 21 ноября рассмотрение обоснованности заявления столичного АО "Гео-Система" о признании банкротом крупного европейского... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:32

2024-08-28T10:32

2024-08-28T10:32

экономика

россия

москва

девятый арбитражный апелляционный суд

полюс золото

бельгия

арбитражный суд г. москвы

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 21 ноября рассмотрение обоснованности заявления столичного АО "Гео-Система" о признании банкротом крупного европейского депозитария Euroclear Bank, следует из опубликованного определения суда. Заявление поступило в суд 19 августа. В материалах суда не указана сумма задолженности банка перед заявителем. Однако известно, что арбитражный суд Москвы в марте взыскал с Euroclear Bank около 1,2 миллиона долларов убытков по иску АО "Гео-Система". Решение вступило в силу в июле, после того как Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу на него, поданную ответчиком. На основании этого решения АО "Гео-Система" 1 августа разместило на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве Euroclear Bank. В материалах того дела говорится, что истец владеет еврооблигациями компаний "Полюс золото", "Норильский никель", "Евраз" и "Газпром нефть". Ценные бумаги учитывались на счете Национального расчетного депозитария в Euroclear Bank. Как отмечается в решении суда, по состоянию на 12 мая 2022 года "все еврооблигации, принадлежавшие АО "Гео-Система", были погашены, по ним эмитентами выплачены купонные доходы", при этом "все денежные средства были переведены эмитентами в Euroclear". Однако владелец бумаг положенных ему выплат не получил, так как деньги оказались заблокированы в бельгийском банке из-за международных санкций. И арбитражные суды двух инстанций полностью удовлетворили его иск о взыскании убытков в размере замороженных денежных средств. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. Российское законодательство допускает введение процедуры банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель – граждане РФ – и в других случаях.

https://ria.ru/20240131/belgiya-1924513538.html

https://ria.ru/20240513/euroclear-1945720143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, девятый арбитражный апелляционный суд, полюс золото, бельгия, арбитражный суд г. москвы