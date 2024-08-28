https://ria.ru/20240828/ssha-1969058840.html

США хотят разрешить Украине наносить удары по России, заявила Захарова

США хотят разрешить Украине наносить удары по России, заявила Захарова - РИА Новости, 28.08.2024

США хотят разрешить Украине наносить удары по России, заявила Захарова

США хотят позволить Украине наносить удары по российской территорий западным оружием, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:15

2024-08-28T19:15

2024-08-28T19:36

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США хотят позволить Украине наносить удары по российской территорий западным оружием, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так она прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Вашингтон и Киев уже ведут переговоры о расширении зон для ударов ВСУ по российской территории."Из всего этого вывод один — киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах", — отметила Захарова.Представитель МИД добавила, что США, вероятно, готовятся также дать разрешение Киеву применять любые американские вооружения для ударов по России."Этот эскалационный курс США становится все более вызывающим", — заключила она.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html

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