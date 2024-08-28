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США хотят разрешить Украине наносить удары по России, заявила Захарова - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:15 28.08.2024 (обновлено: 19:36 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/ssha-1969058840.html
США хотят разрешить Украине наносить удары по России, заявила Захарова
США хотят разрешить Украине наносить удары по России, заявила Захарова - РИА Новости, 28.08.2024
США хотят разрешить Украине наносить удары по России, заявила Захарова
США хотят позволить Украине наносить удары по российской территорий западным оружием, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T19:15
2024-08-28T19:36
специальная военная операция на украине
в мире
сша
нато
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
мария захарова
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США хотят позволить Украине наносить удары по российской территорий западным оружием, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.Так она прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Вашингтон и Киев уже ведут переговоры о расширении зон для ударов ВСУ по российской территории."Из всего этого вывод один — киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах", — отметила Захарова.Представитель МИД добавила, что США, вероятно, готовятся также дать разрешение Киеву применять любые американские вооружения для ударов по России."Этот эскалационный курс США становится все более вызывающим", — заключила она.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html
https://ria.ru/20240828/zapad-1969044626.html
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в мире, сша, нато, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, мария захарова, россия, сергей лавров, джон кирби
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Мария Захарова, Россия, Сергей Лавров, Джон Кирби
США хотят разрешить Украине наносить удары по России, заявила Захарова

Захарова: США хотят позволить Киеву наносить удары по России западным оружием

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. США хотят позволить Украине наносить удары по российской территорий западным оружием, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что Вашингтон и Киев уже ведут переговоры о расширении зон для ударов ВСУ по российской территории.
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"Из всего этого вывод один — киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах", — отметила Захарова.
Представитель МИД добавила, что США, вероятно, готовятся также дать разрешение Киеву применять любые американские вооружения для ударов по России.
«
"Этот эскалационный курс США становится все более вызывающим", — заключила она.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАНАТОУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМария ЗахароваРоссияСергей ЛавровДжон Кирби
 
 
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