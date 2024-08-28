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Завод боеприпасов в Пенсильвании нарастил производство для передачи Украине
Завод боеприпасов в Пенсильвании нарастил производство для передачи Украине - РИА Новости, 28.08.2024
Завод боеприпасов в Пенсильвании нарастил производство для передачи Украине
Завод боеприпасов в американской Пенсильвании увеличил производство артиллерийских снарядов на 50%, чтобы поспеть за нуждами Украины, сообщает портал Millitary. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T18:22
2024-08-28T18:22
2024-08-28T18:22
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Завод боеприпасов в американской Пенсильвании увеличил производство артиллерийских снарядов на 50%, чтобы поспеть за нуждами Украины, сообщает портал Millitary. "Завод в Скрэнтоне, вместе с другими заводами рядом, недавно увеличил производство с 24 тысяч снарядов в месяц до 36 тысяч. Еще три производственных линии разрабатываются, что позволит производить еще больше критически важных боеприпасов," - говорится в сообщении. Как говорится в сообщении, завод сосредоточен на производстве 155-милимметровых снарядов, Украине таких отправлено более 3 миллионов с 2022 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, пенсильвания, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Пенсильвания, Сергей Лавров, НАТО
Завод боеприпасов в Пенсильвании нарастил производство для передачи Украине
Завод боеприпасов в Пенсильвании увеличил производство на 50% для передачи ВСУ
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости.
Завод боеприпасов в американской Пенсильвании увеличил производство артиллерийских снарядов на 50%, чтобы поспеть за нуждами Украины, сообщает портал Millitary
.
"Завод в Скрэнтоне, вместе с другими заводами рядом, недавно увеличил производство с 24 тысяч снарядов в месяц до 36 тысяч. Еще три производственных линии разрабатываются, что позволит производить еще больше критически важных боеприпасов," - говорится в сообщении.
Как говорится в сообщении, завод сосредоточен на производстве 155-милимметровых снарядов, Украине таких отправлено более 3 миллионов с 2022 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.