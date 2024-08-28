https://ria.ru/20240828/ssha-1968864329.html

США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР

США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР - РИА Новости, 28.08.2024

США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР

Вашингтон обратил внимание на заявление руководства КНДР о необходимости интенсифицировать разработку БПЛА, совместно с партнерами в регионе следит за развитием РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T00:05

2024-08-28T00:05

2024-08-28T00:05

в мире

сша

южная корея

патрик райдер

ким чен ын

министерство обороны сша

кндр (северная корея)

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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Вашингтон обратил внимание на заявление руководства КНДР о необходимости интенсифицировать разработку БПЛА, совместно с партнерами в регионе следит за развитием ситуации, заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мы видели эти сообщения <...> и, очевидно, хотим воспринимать эту угрозу серьезно, и мы продолжим следить за этим", - сказал представитель оборонного ведомства США, комментируя недавние заявления лидера КНДР о необходимости развивать технологии БПЛА в том числе ударных беспилотников и беспилотников-камикадзе. Представитель Пентагона выразил уверенность, что "союзники в Южной Корее тоже следят за этим". "Я лишь скажу, что мы продолжим тесно сотрудничать с Республикой Корея, Японией и другими партнерами и союзниками в регионе, чтобы обеспечить крепость нашей коллективной обороны", - сказал Райдер. В понедельник Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу руководил испытанием беспилотников, проведенным НИИ беспилотников Академии национальной обороны страны. Сообщалось, что он приказал активно разрабатывать и увеличить производство различных видов беспилотников, чтобы как можно скорее поставить дроны на вооружение. Лидер КНДР отметил, что, исходя из боевого опыта и военных тенденций, разработка беспилотников разных видов и повышение их характеристик занимают "важную долю в подготовке к войне". Он подчеркнул, что из-за географического положения КНДР на полуострове следует "неустанно" разрабатывать не только подводные стратегические вооружения, включая ядерную торпеду, но подводные ударные беспилотники-камикадзе, а также активно внедрять технологии искусственного интеллекта в их разработку. Ким Чен Ын поставил перед разработчиками задачи и осветил пути их реализации. В прошлом году, по сообщениям СМИ, КНДР уже проводила испытания аппаратов "Хэиль" и "Хэиль-2". - системы ядерного беспилотного подводного аппарата "Хэиль" ("Цунами"), который разрабатывался с 2012 года.

https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html

https://ria.ru/20240823/koreya-1967923673.html

сша

южная корея

кндр (северная корея)

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в мире, сша, южная корея, патрик райдер, ким чен ын, министерство обороны сша, кндр (северная корея)