США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР
Пентагон: США серьезно воспринимают угрозу развития КНДР технологий БПЛА
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Вашингтон обратил внимание на заявление руководства КНДР о необходимости интенсифицировать разработку БПЛА, совместно с партнерами в регионе следит за развитием ситуации, заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Мы видели эти сообщения <...> и, очевидно, хотим воспринимать эту угрозу серьезно, и мы продолжим следить за этим", - сказал представитель оборонного ведомства США, комментируя недавние заявления лидера КНДР о необходимости развивать технологии БПЛА в том числе ударных беспилотников и беспилотников-камикадзе.
Штаты нашли способ победить Россию, Китай и КНДР одновременно
26 августа, 08:00
Представитель Пентагона выразил уверенность, что "союзники в Южной Корее тоже следят за этим".
"Я лишь скажу, что мы продолжим тесно сотрудничать с Республикой Корея, Японией и другими партнерами и союзниками в регионе, чтобы обеспечить крепость нашей коллективной обороны", - сказал Райдер.
В понедельник Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу руководил испытанием беспилотников, проведенным НИИ беспилотников Академии национальной обороны страны. Сообщалось, что он приказал активно разрабатывать и увеличить производство различных видов беспилотников, чтобы как можно скорее поставить дроны на вооружение.
Лидер КНДР отметил, что, исходя из боевого опыта и военных тенденций, разработка беспилотников разных видов и повышение их характеристик занимают "важную долю в подготовке к войне". Он подчеркнул, что из-за географического положения КНДР на полуострове следует "неустанно" разрабатывать не только подводные стратегические вооружения, включая ядерную торпеду, но подводные ударные беспилотники-камикадзе, а также активно внедрять технологии искусственного интеллекта в их разработку. Ким Чен Ын поставил перед разработчиками задачи и осветил пути их реализации.
В прошлом году, по сообщениям СМИ, КНДР уже проводила испытания аппаратов "Хэиль" и "Хэиль-2". - системы ядерного беспилотного подводного аппарата "Хэиль" ("Цунами"), который разрабатывался с 2012 года.
КНДР осудила решение США одобрить продажу вертолетов Южной Корее
23 августа, 01:45