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США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР - РИА Новости, 28.08.2024
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00:05 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/ssha-1968864329.html
США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР
США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР - РИА Новости, 28.08.2024
США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР
Вашингтон обратил внимание на заявление руководства КНДР о необходимости интенсифицировать разработку БПЛА, совместно с партнерами в регионе следит за развитием РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T00:05
2024-08-28T00:05
в мире
сша
южная корея
патрик райдер
ким чен ын
министерство обороны сша
кндр (северная корея)
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Вашингтон обратил внимание на заявление руководства КНДР о необходимости интенсифицировать разработку БПЛА, совместно с партнерами в регионе следит за развитием ситуации, заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер. "Мы видели эти сообщения &lt;...&gt; и, очевидно, хотим воспринимать эту угрозу серьезно, и мы продолжим следить за этим", - сказал представитель оборонного ведомства США, комментируя недавние заявления лидера КНДР о необходимости развивать технологии БПЛА в том числе ударных беспилотников и беспилотников-камикадзе. Представитель Пентагона выразил уверенность, что "союзники в Южной Корее тоже следят за этим". "Я лишь скажу, что мы продолжим тесно сотрудничать с Республикой Корея, Японией и другими партнерами и союзниками в регионе, чтобы обеспечить крепость нашей коллективной обороны", - сказал Райдер. В понедельник Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу руководил испытанием беспилотников, проведенным НИИ беспилотников Академии национальной обороны страны. Сообщалось, что он приказал активно разрабатывать и увеличить производство различных видов беспилотников, чтобы как можно скорее поставить дроны на вооружение. Лидер КНДР отметил, что, исходя из боевого опыта и военных тенденций, разработка беспилотников разных видов и повышение их характеристик занимают "важную долю в подготовке к войне". Он подчеркнул, что из-за географического положения КНДР на полуострове следует "неустанно" разрабатывать не только подводные стратегические вооружения, включая ядерную торпеду, но подводные ударные беспилотники-камикадзе, а также активно внедрять технологии искусственного интеллекта в их разработку. Ким Чен Ын поставил перед разработчиками задачи и осветил пути их реализации. В прошлом году, по сообщениям СМИ, КНДР уже проводила испытания аппаратов "Хэиль" и "Хэиль-2". - системы ядерного беспилотного подводного аппарата "Хэиль" ("Цунами"), который разрабатывался с 2012 года.
https://ria.ru/20240826/ssha-1968378251.html
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сша
южная корея
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в мире, сша, южная корея, патрик райдер, ким чен ын, министерство обороны сша, кндр (северная корея)
В мире, США, Южная Корея, Патрик Райдер, Ким Чен Ын, Министерство обороны США, КНДР (Северная Корея)
США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР

Пентагон: США серьезно воспринимают угрозу развития КНДР технологий БПЛА

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 авг - РИА Новости. Вашингтон обратил внимание на заявление руководства КНДР о необходимости интенсифицировать разработку БПЛА, совместно с партнерами в регионе следит за развитием ситуации, заявил во вторник на брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Мы видели эти сообщения <...> и, очевидно, хотим воспринимать эту угрозу серьезно, и мы продолжим следить за этим", - сказал представитель оборонного ведомства США, комментируя недавние заявления лидера КНДР о необходимости развивать технологии БПЛА в том числе ударных беспилотников и беспилотников-камикадзе.
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Представитель Пентагона выразил уверенность, что "союзники в Южной Корее тоже следят за этим".
"Я лишь скажу, что мы продолжим тесно сотрудничать с Республикой Корея, Японией и другими партнерами и союзниками в регионе, чтобы обеспечить крепость нашей коллективной обороны", - сказал Райдер.
В понедельник Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) КНДР сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу руководил испытанием беспилотников, проведенным НИИ беспилотников Академии национальной обороны страны. Сообщалось, что он приказал активно разрабатывать и увеличить производство различных видов беспилотников, чтобы как можно скорее поставить дроны на вооружение.
Лидер КНДР отметил, что, исходя из боевого опыта и военных тенденций, разработка беспилотников разных видов и повышение их характеристик занимают "важную долю в подготовке к войне". Он подчеркнул, что из-за географического положения КНДР на полуострове следует "неустанно" разрабатывать не только подводные стратегические вооружения, включая ядерную торпеду, но подводные ударные беспилотники-камикадзе, а также активно внедрять технологии искусственного интеллекта в их разработку. Ким Чен Ын поставил перед разработчиками задачи и осветил пути их реализации.
В прошлом году, по сообщениям СМИ, КНДР уже проводила испытания аппаратов "Хэиль" и "Хэиль-2". - системы ядерного беспилотного подводного аппарата "Хэиль" ("Цунами"), который разрабатывался с 2012 года.
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