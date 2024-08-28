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Биография Даниила Спиваковского - РИА Новости, 28.08.2024
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00:27 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/spivakovskiy-1968493367.html
Биография Даниила Спиваковского
Биография Даниила Спиваковского - РИА Новости, 28.08.2024
Биография Даниила Спиваковского
Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Даниил Иванович Спиваковский родился 28 августа 1969 года в Москве. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T00:27
2024-08-28T00:27
справки
даниил спиваковский
москва
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Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Даниил Иванович Спиваковский родился 28 августа 1969 года в Москве.С детства занимался в театральной студии. В 1992 году окончил факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.В 1994 году – факультет актерского искусства Российского института театрального искусства – ГИТИС (мастерская Андрея Гончарова). В 2000 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Меньшова и Александра Гельмана). В период учебы в МГУ играл в Студенческом театре.В 1992-2016 годы работал в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Будучи студентом играл Гамлета в спектакле "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", Дуремара в "Приключениях Буратино", Кулигина в постановке "Гроза" по пьесе Александра Островского. На третьем курсе ГИТИСа Спиваковский впервые получил главную роль в спектакле Сергея Арцибашева "Фарс для взрослых" по пьесе Николая Коляды. В последующие годы играл Шута в спектакле "Как вам это полюбится" по Уильяму Шекспиру, Тишку в "Банкроте" по пьесе Алексея Островского.Популярность пришла к актеру после роли Альбера в спектакле Сергея Арцибашева "Банкет" по пьесе американского драматурга Нила Саймона.Даниил Спиваковский был также занят в постановках "Входит свободный человек", "Жертва века", "Любовь студента", "Театральный романс", "Ящерица", "Любовь глазами сыщика" и "Таланты и поклонники".Играл в антрепризных спектаклях "Вредные привычки", "Мизери" по роману Стивена Кинга, "Искуситель" по пьесе Валерия Шашина "Поджигатель", в моноспектакле "Мертвые души" по пьесе Николая Гоголя и др.Состоит в труппе театрального агентства "Арт-Партнер". Играет в спектаклях "Бумажный брак" по пьесе Ганны Слуцки и Сергея Бодрова, "Сеанс гипноза для семейной пары" по пьесе "Детектор лжи" Василия Сигарева, "Ищу мужа" по пьесе Миро Гаврана.Сотрудничает с продюсерской компанией "М-АРТ". Играл в спектаклях "Маленькая услуга от большого друга", "Кадриль". В настоящее время занят в постановках "Внимание на меня" и "Взрослые игры".В кино дебютировал в 1991 году эпизодической ролью в фильме "Мигранты". В 2000 году сыграл таксиста в картине Владимира Меньшова "Зависть богов". Затем последовали главные роли в сериалах "Две судьбы" (2002), "Виола Тараканова. В мире преступных страстей" (2004-2006), фильмах "Мой сводный брат Франкенштейн" (2004), "Одна тень на двоих" (2005), "Натурщица" (2007), "Мой муж - гений" (2008), "Застава Жилина" (2008), "Башня" (2010), "Сделано в СССР" (2011), "Товарищ Сталин" (2011), "Новогодний переполох" (2012), "Чужие и близкие" (2016), "Казнь" (2021) и многих других. В числе последних киноработ – "Раневская" (2022), "Отмороженные" (2023), "Ректор" (2024), "Ровесник" (2024) и др. Всего сыграл около 120 киноролей.С 2010 года занимается педагогической деятельностью. Руководит мастерской в Институте театрального искусства имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона.Проводит также психологические тренинги по общению.В 2016 году принимал участие в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия-1".Заслуженный артист России (2007).Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства в номинации "театральное искусство" (2022). Лауреат кинематографической премии "Ника" (2005) в номинации "открытие года" (за роль в фильме "Мой сводный брат Франкенштейн"); телепремии "ТЭФИ-2009" в номинации "лучшая мужская роль в сериале" (сериал "Мой муж - гений").Даниил Спиваковский женат, воспитывает четверых детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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справки, даниил спиваковский, москва
Справки, Даниил Спиваковский, Москва

Биография Даниила Спиваковского

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Даниил Спиваковский
Актер Даниил Спиваковский - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
Российский актер театра и кино, заслуженный артист России Даниил Иванович Спиваковский родился 28 августа 1969 года в Москве.
С детства занимался в театральной студии.
В 1992 году окончил факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
В 1994 году – факультет актерского искусства Российского института театрального искусства – ГИТИС (мастерская Андрея Гончарова). В 2000 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Меньшова и Александра Гельмана).
В период учебы в МГУ играл в Студенческом театре.
В 1992-2016 годы работал в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Будучи студентом играл Гамлета в спектакле "Розенкранц и Гильденстерн мертвы", Дуремара в "Приключениях Буратино", Кулигина в постановке "Гроза" по пьесе Александра Островского. На третьем курсе ГИТИСа Спиваковский впервые получил главную роль в спектакле Сергея Арцибашева "Фарс для взрослых" по пьесе Николая Коляды. В последующие годы играл Шута в спектакле "Как вам это полюбится" по Уильяму Шекспиру, Тишку в "Банкроте" по пьесе Алексея Островского.
Популярность пришла к актеру после роли Альбера в спектакле Сергея Арцибашева "Банкет" по пьесе американского драматурга Нила Саймона.
Даниил Спиваковский был также занят в постановках "Входит свободный человек", "Жертва века", "Любовь студента", "Театральный романс", "Ящерица", "Любовь глазами сыщика" и "Таланты и поклонники".
Играл в антрепризных спектаклях "Вредные привычки", "Мизери" по роману Стивена Кинга, "Искуситель" по пьесе Валерия Шашина "Поджигатель", в моноспектакле "Мертвые души" по пьесе Николая Гоголя и др.
Состоит в труппе театрального агентства "Арт-Партнер". Играет в спектаклях "Бумажный брак" по пьесе Ганны Слуцки и Сергея Бодрова, "Сеанс гипноза для семейной пары" по пьесе "Детектор лжи" Василия Сигарева, "Ищу мужа" по пьесе Миро Гаврана.
Сотрудничает с продюсерской компанией "М-АРТ". Играл в спектаклях "Маленькая услуга от большого друга", "Кадриль". В настоящее время занят в постановках "Внимание на меня" и "Взрослые игры".
В кино дебютировал в 1991 году эпизодической ролью в фильме "Мигранты". В 2000 году сыграл таксиста в картине Владимира Меньшова "Зависть богов". Затем последовали главные роли в сериалах "Две судьбы" (2002), "Виола Тараканова. В мире преступных страстей" (2004-2006), фильмах "Мой сводный брат Франкенштейн" (2004), "Одна тень на двоих" (2005), "Натурщица" (2007), "Мой муж - гений" (2008), "Застава Жилина" (2008), "Башня" (2010), "Сделано в СССР" (2011), "Товарищ Сталин" (2011), "Новогодний переполох" (2012), "Чужие и близкие" (2016), "Казнь" (2021) и многих других. В числе последних киноработ – "Раневская" (2022), "Отмороженные" (2023), "Ректор" (2024), "Ровесник" (2024) и др. Всего сыграл около 120 киноролей.
С 2010 года занимается педагогической деятельностью. Руководит мастерской в Институте театрального искусства имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона.
Проводит также психологические тренинги по общению.
В 2016 году принимал участие в шоу "Танцы со звездами" на телеканале "Россия-1".
Заслуженный артист России (2007).
Лауреат премии Москвы в области литературы и искусства в номинации "театральное искусство" (2022).
Лауреат кинематографической премии "Ника" (2005) в номинации "открытие года" (за роль в фильме "Мой сводный брат Франкенштейн"); телепремии "ТЭФИ-2009" в номинации "лучшая мужская роль в сериале" (сериал "Мой муж - гений").
Даниил Спиваковский женат, воспитывает четверых детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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