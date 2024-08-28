https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968934715.html

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.08.2024

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 690 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T12:21

2024-08-28T12:21

2024-08-28T12:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 690 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, подразделения группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 69-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 4-й танковой, 143-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Зализнянское, Ступочки, Карповка и Константиновка ДНР."ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, 21 автомобиль, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, сша