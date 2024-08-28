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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 28.08.2024
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 690 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщило... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T12:21
2024-08-28T12:21
2024-08-28T12:21
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли до 690 военнослужащих и три склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, подразделения группировки заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 69-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 4-й танковой, 143-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Зализнянское, Ступочки, Карповка и Константиновка ДНР."ВСУ потеряли до 690 военнослужащих, 21 автомобиль, 155-мм гаубицу М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", три 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD". Также уничтожены три склада боеприпасов ВСУ", - говорится в сообщении министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), часов яр, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Часов Яр, США
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
МО РФ: ВСУ потеряли до 690 военных в зоне действий группировки "Юг"