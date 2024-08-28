https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968881692.html

ВСУ не дают российским эвакуационным командам забирать раненых, заявил врач

ВСУ не дают российским эвакуационным командам забирать раненых, заявил врач - РИА Новости, 28.08.2024

ВСУ не дают российским эвакуационным командам забирать раненых, заявил врач

Украинские беспилотники намеренно не дают российским эвакуационным командам забирать раненых с линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военврач... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T06:57

2024-08-28T06:57

2024-08-28T06:57

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники намеренно не дают российским эвакуационным командам забирать раненых с линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан". "Порой бывает так, что раненые по несколько суток лежат, остаются на линии соприкосновения без возможности эвакуации. Коптеры сильно затрудняют эвакуацию. Увидели - сразу начинается обстрел", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что иногда раненым долго приходится ждать эвакуации, забрать их удается только когда начинается дождь или туман, из-за чего коптеры действовать не могут. В результате часть раненых поступают в госпитали с уже инфицированными из-за вынужденного промедления ранами.

https://ria.ru/20240828/voennye_mediki-1968478938.html

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