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ВСУ не дают российским эвакуационным командам забирать раненых, заявил врач - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:57 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968881692.html
ВСУ не дают российским эвакуационным командам забирать раненых, заявил врач
ВСУ не дают российским эвакуационным командам забирать раненых, заявил врач - РИА Новости, 28.08.2024
ВСУ не дают российским эвакуационным командам забирать раненых, заявил врач
Украинские беспилотники намеренно не дают российским эвакуационным командам забирать раненых с линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военврач... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:57
2024-08-28T06:57
специальная военная операция на украине
безопасность
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украина
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ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники намеренно не дают российским эвакуационным командам забирать раненых с линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан". "Порой бывает так, что раненые по несколько суток лежат, остаются на линии соприкосновения без возможности эвакуации. Коптеры сильно затрудняют эвакуацию. Увидели - сразу начинается обстрел", - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что иногда раненым долго приходится ждать эвакуации, забрать их удается только когда начинается дождь или туман, из-за чего коптеры действовать не могут. В результате часть раненых поступают в госпитали с уже инфицированными из-за вынужденного промедления ранами.
https://ria.ru/20240828/voennye_mediki-1968478938.html
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
ВСУ не дают российским эвакуационным командам забирать раненых, заявил врач

Военврач "Дастан": коптеры ВСУ намеренно не дают эвакуировать раненых с поля боя

© AP Photo / LIBKOSВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / LIBKOS
ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Украинские беспилотники намеренно не дают российским эвакуационным командам забирать раненых с линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военврач группировки войск "Днепр" с позывным "Дастан".
"Порой бывает так, что раненые по несколько суток лежат, остаются на линии соприкосновения без возможности эвакуации. Коптеры сильно затрудняют эвакуацию. Увидели - сразу начинается обстрел", - сказал собеседник агентства.
Пациенты в палатке полевого госпиталя в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
День военного медика
Вчера, 00:42
Он сообщил, что иногда раненым долго приходится ждать эвакуации, забрать их удается только когда начинается дождь или туман, из-за чего коптеры действовать не могут. В результате часть раненых поступают в госпитали с уже инфицированными из-за вынужденного промедления ранами.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
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