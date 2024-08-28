https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968879431.html

Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России

Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России - РИА Новости, 28.08.2024

Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России

Жительница Волчанска Харьковской области рассказала РИА Новости, как трое суток шла к позициям российской армии, при этом получив ранение из-за атаки... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T06:08

2024-08-28T06:08

2024-08-28T06:08

специальная военная операция на украине

волчанск

украина

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963873938_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_befd790ab3abc8d533f8e75b3b35a71a.jpg

БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Жительница Волчанска Харьковской области рассказала РИА Новости, как трое суток шла к позициям российской армии, при этом получив ранение из-за атаки украинского беспилотника, во время которой две ее спутницы погибли. По словам собеседницы агентства, которой сейчас 72 года, она с еще двумя женщинами выдвинулась в сторону российских позиций 3 августа. "В обед дрон упал, взрыв я только услышала и все… Они обе мертвы остались там, они сгорели, а потом я уже шла, потихоньку ползла, шла. Услышала речь какую-то, я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки", - сказал жительница Волчанска. Она попросила не называть ее имя и не показывать лицо, так как на территории Украины у нее остались родственники и она переживает за их безопасность. В больницу пожилую женщину доставили 6 августа - в день, когда ее обнаружили военнослужащие РФ. "Она поступила в тяжелом состоянии, с переломами костей лицевого скелета,… с множественными ранами головы, грудной клетки, поясницы, верхних и нижних конечностей. Она уже готова к выписке, родственники ее заберут, потому что они живут в России", - рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Лина Шевченко.

https://ria.ru/20240828/udary-1968870111.html

https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html

волчанск

украина

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

волчанск, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия