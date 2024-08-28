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Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:08 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968879431.html
Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России
Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России - РИА Новости, 28.08.2024
Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России
Жительница Волчанска Харьковской области рассказала РИА Новости, как трое суток шла к позициям российской армии, при этом получив ранение из-за атаки... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:08
2024-08-28T06:08
специальная военная операция на украине
волчанск
украина
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Жительница Волчанска Харьковской области рассказала РИА Новости, как трое суток шла к позициям российской армии, при этом получив ранение из-за атаки украинского беспилотника, во время которой две ее спутницы погибли. По словам собеседницы агентства, которой сейчас 72 года, она с еще двумя женщинами выдвинулась в сторону российских позиций 3 августа. "В обед дрон упал, взрыв я только услышала и все… Они обе мертвы остались там, они сгорели, а потом я уже шла, потихоньку ползла, шла. Услышала речь какую-то, я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки", - сказал жительница Волчанска. Она попросила не называть ее имя и не показывать лицо, так как на территории Украины у нее остались родственники и она переживает за их безопасность. В больницу пожилую женщину доставили 6 августа - в день, когда ее обнаружили военнослужащие РФ. "Она поступила в тяжелом состоянии, с переломами костей лицевого скелета,… с множественными ранами головы, грудной клетки, поясницы, верхних и нижних конечностей. Она уже готова к выписке, родственники ее заберут, потому что они живут в России", - рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Лина Шевченко.
https://ria.ru/20240828/udary-1968870111.html
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волчанск, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России

Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России

© AP PhotoВолчанск
Волчанск - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo
Волчанск. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Жительница Волчанска Харьковской области рассказала РИА Новости, как трое суток шла к позициям российской армии, при этом получив ранение из-за атаки украинского беспилотника, во время которой две ее спутницы погибли.
По словам собеседницы агентства, которой сейчас 72 года, она с еще двумя женщинами выдвинулась в сторону российских позиций 3 августа.
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"В обед дрон упал, взрыв я только услышала и все… Они обе мертвы остались там, они сгорели, а потом я уже шла, потихоньку ползла, шла. Услышала речь какую-то, я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки", - сказал жительница Волчанска. Она попросила не называть ее имя и не показывать лицо, так как на территории Украины у нее остались родственники и она переживает за их безопасность.
В больницу пожилую женщину доставили 6 августа - в день, когда ее обнаружили военнослужащие РФ.
"Она поступила в тяжелом состоянии, с переломами костей лицевого скелета,… с множественными ранами головы, грудной клетки, поясницы, верхних и нижних конечностей. Она уже готова к выписке, родственники ее заберут, потому что они живут в России", - рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Лина Шевченко.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскУкраинаРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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