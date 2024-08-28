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Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России
Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России - РИА Новости, 28.08.2024
Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России
Жительница Волчанска Харьковской области рассказала РИА Новости, как трое суток шла к позициям российской армии, при этом получив ранение из-за атаки... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T06:08
2024-08-28T06:08
2024-08-28T06:08
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БЕЛГОРОД, 28 авг - РИА Новости. Жительница Волчанска Харьковской области рассказала РИА Новости, как трое суток шла к позициям российской армии, при этом получив ранение из-за атаки украинского беспилотника, во время которой две ее спутницы погибли. По словам собеседницы агентства, которой сейчас 72 года, она с еще двумя женщинами выдвинулась в сторону российских позиций 3 августа. "В обед дрон упал, взрыв я только услышала и все… Они обе мертвы остались там, они сгорели, а потом я уже шла, потихоньку ползла, шла. Услышала речь какую-то, я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки", - сказал жительница Волчанска. Она попросила не называть ее имя и не показывать лицо, так как на территории Украины у нее остались родственники и она переживает за их безопасность. В больницу пожилую женщину доставили 6 августа - в день, когда ее обнаружили военнослужащие РФ. "Она поступила в тяжелом состоянии, с переломами костей лицевого скелета,… с множественными ранами головы, грудной клетки, поясницы, верхних и нижних конечностей. Она уже готова к выписке, родственники ее заберут, потому что они живут в России", - рассказала заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии Лина Шевченко.
https://ria.ru/20240828/udary-1968870111.html
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Жительница Харьковской области рассказала, как шла к позициям ВС России
Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России