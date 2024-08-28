https://ria.ru/20240828/spetsoperatsiya-1968873835.html

Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 28.08.2024

Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

Противотанковая батарея российских десантников с Кинбурнской косы из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожила пункт радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T04:03

2024-08-28T04:03

2024-08-28T04:03

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ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Противотанковая батарея российских десантников с Кинбурнской косы из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожила пункт радиоэлектронной борьбы украинской армии, расположенный на правом берегу Днепра на дальности 8 150 метров от точки пуска, тем самым установив новый рекорд СВО по дальности применения ПТУР (противотанковая управляемая ракета), сообщил РИА Новости офицер десантник группировки войск "Днепр" с позывным "Грек". Связист-десантник с позывным "Ленин" рассказал агентству, что, согласно данным разведки, в одном из домов "стопроцентно обнаружена станция РЭБ противника, которая не дает работать нашим БПЛА". "Поэтому в данный момент (туда) будет нанесен удар посредством ПТУР", - сообщил он. Расчет птуристов-десантников группировки войск "Днепр" выдвинулся на береговую линию Кинбурнской косы, и выйдя на прямую наводку перед выявленной ранее целью, развернул противотанковый комплекс "Корнет". Наведя ПТРК на цель, бойцы произвели выстрел. Благодаря своему опыту и профессионализму, оператор комплекса, управляя летящей над водой ракетой, смог поразить ею станцию РЭБ противника, располагавшуюся на расстоянии 8 150 метров от точки пуска. Тем самым птуристы-десантники, действуя в боевых условиях, установили новый рекорд дальности эффективного поражения цели из ПТРК "Корнет". "Слухи ходят уже, что на водной глади ракета летит меньше, но все здесь зависит от, так сказать, тонкостей и практики, наверное. От установки и ракеты. Работали "Корнетом". Ну вот после проделанной работы, как опять же товарищи наши говорят, что проблем нет, долетают, работают. Именно в этом квадрате. То есть, (мы) отработали, уничтожили точку с РЭБом. Выполнили задачу. Стреляли на 8 150 (метров)", - рассказал командир расчета ПТУР с позывным "Грек".

https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, херсонская область