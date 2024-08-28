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Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 28.08.2024
Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Противотанковая батарея российских десантников с Кинбурнской косы из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожила пункт радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T04:03
2024-08-28T04:03
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ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Противотанковая батарея российских десантников с Кинбурнской косы из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожила пункт радиоэлектронной борьбы украинской армии, расположенный на правом берегу Днепра на дальности 8 150 метров от точки пуска, тем самым установив новый рекорд СВО по дальности применения ПТУР (противотанковая управляемая ракета), сообщил РИА Новости офицер десантник группировки войск "Днепр" с позывным "Грек". Связист-десантник с позывным "Ленин" рассказал агентству, что, согласно данным разведки, в одном из домов "стопроцентно обнаружена станция РЭБ противника, которая не дает работать нашим БПЛА". "Поэтому в данный момент (туда) будет нанесен удар посредством ПТУР", - сообщил он. Расчет птуристов-десантников группировки войск "Днепр" выдвинулся на береговую линию Кинбурнской косы, и выйдя на прямую наводку перед выявленной ранее целью, развернул противотанковый комплекс "Корнет". Наведя ПТРК на цель, бойцы произвели выстрел. Благодаря своему опыту и профессионализму, оператор комплекса, управляя летящей над водой ракетой, смог поразить ею станцию РЭБ противника, располагавшуюся на расстоянии 8 150 метров от точки пуска. Тем самым птуристы-десантники, действуя в боевых условиях, установили новый рекорд дальности эффективного поражения цели из ПТРК "Корнет". "Слухи ходят уже, что на водной глади ракета летит меньше, но все здесь зависит от, так сказать, тонкостей и практики, наверное. От установки и ракеты. Работали "Корнетом". Ну вот после проделанной работы, как опять же товарищи наши говорят, что проблем нет, долетают, работают. Именно в этом квадрате. То есть, (мы) отработали, уничтожили точку с РЭБом. Выполнили задачу. Стреляли на 8 150 (метров)", - рассказал командир расчета ПТУР с позывным "Грек".
https://ria.ru/20240828/tsena-1968868796.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Херсонская область
Российские десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники уничтожили пункт РЭБ ВСУ, поставив рекорд дальности стрельбы
ГЕНИЧЕСК, 28 авг - РИА Новости. Противотанковая батарея российских десантников с Кинбурнской косы из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" уничтожила пункт радиоэлектронной борьбы украинской армии, расположенный на правом берегу Днепра на дальности 8 150 метров от точки пуска, тем самым установив новый рекорд СВО по дальности применения ПТУР (противотанковая управляемая ракета), сообщил РИА Новости офицер десантник группировки войск "Днепр" с позывным "Грек".
Связист-десантник с позывным "Ленин" рассказал агентству, что, согласно данным разведки, в одном из домов "стопроцентно обнаружена станция РЭБ противника, которая не дает работать нашим БПЛА". "Поэтому в данный момент (туда) будет нанесен удар посредством ПТУР", - сообщил он.
Расчет птуристов-десантников группировки войск "Днепр" выдвинулся на береговую линию Кинбурнской косы, и выйдя на прямую наводку перед выявленной ранее целью, развернул противотанковый комплекс "Корнет". Наведя ПТРК на цель, бойцы произвели выстрел. Благодаря своему опыту и профессионализму, оператор комплекса, управляя летящей над водой ракетой, смог поразить ею станцию РЭБ противника, располагавшуюся на расстоянии 8 150 метров от точки пуска. Тем самым птуристы-десантники, действуя в боевых условиях, установили новый рекорд дальности эффективного поражения цели из ПТРК "Корнет".
"Слухи ходят уже, что на водной глади ракета летит меньше, но все здесь зависит от, так сказать, тонкостей и практики, наверное. От установки и ракеты. Работали "Корнетом". Ну вот после проделанной работы, как опять же товарищи наши говорят, что проблем нет, долетают, работают. Именно в этом квадрате. То есть, (мы) отработали, уничтожили точку с РЭБом. Выполнили задачу. Стреляли на 8 150 (метров)", - рассказал командир расчета ПТУР с позывным "Грек".