Рейтинг@Mail.ru
Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития - РИА Новости, 28.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ивановская область
 
15:41 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/sotrudnichestvo-1969005243.html
Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития
Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития - РИА Новости, 28.08.2024
Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития
Российский НИИ экономики, политики и права (РИЭПП) в научно-технической̆ сфере и правительство Ивановской области будут сотрудничать в области... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:41
2024-08-28T15:41
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969004090_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_cd1bbc15b36fc0b54241f3dfdcba7065.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский НИИ экономики, политики и права (РИЭПП) в научно-технической̆ сфере и правительство Ивановской области будут сотрудничать в области научно-технологического развития, сообщает пресс-служба регионального правительства. Стороны договорились о проведении совместных научных исследований, культурных и научно-образовательных мероприятий. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и директор РИЭПП Ирина Ильина. Институт осуществляет комплексный мониторинг научно-технологического развития субъектов Российской Федерации. "Ивановская область – крупный научно-образовательный центр, регион обладает обширным инновационным потенциалом и развитой инфраструктурой, является одним из лидеров роста рейтинга субъектов России по научно-технологическому развитию. В нем активно разрабатываются передовые производственные технологии", – отметила ректор РИЭПП Ирина Ильина, ее слова приводит пресс-служба. По словам первого зампреда правительства региона Людмилы Дмитриевой, соглашение позволит реализовать научно-исследовательский потенциал региона на межрегиональном и международном уровне, что особенно актуально в рамках работы над проектом научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура", который создается в области по национальному проекту "Наука и университеты. Кампус "БИМ" будет расположен в самом "сердце" города Иваново и станет принципиально новым пространством городской среды для образования, работы, созидания и жизни. Стороны намерены выстраивать взаимное сотрудничество в сфере научно-технологического развития региона и реализации мероприятий в научно-технической сфере. Соглашение предусматривает меры по усилению инновационной направленности, запланирована разработка совместных мероприятий в области наукоемкого и технологического секторов для укрепления конкурентоспособности Ивановской области в научно-технической сфере. В университетах и колледжах Ивановской области ежегодно обучаются порядка 40 тысяч студентов, в том числе свыше тысячи иностранных студентов из более чем 40 стран мира. В 2022 году шесть ивановских вузов и два научно-исследовательских института объединились в консорциум "Иваново", который станет научно-образовательной основой кампуса "БИМ". В новом учебном году вузы реализуют 11 совместных образовательных программ. Партнерами образовательных организаций являются более 250 предприятий и организаций различных сфер и форм собственности.
https://ria.ru/20240718/granty-1960516973.html
иваново
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969004090_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecec484328d24c2fe45fa3acefdfcadb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иваново, станислав воскресенский
Ивановская область, Иваново, Станислав Воскресенский

Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития

© iStock.com / boggy22Инженеры во время работы
Инженеры во время работы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© iStock.com / boggy22
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский НИИ экономики, политики и права (РИЭПП) в научно-технической̆ сфере и правительство Ивановской области будут сотрудничать в области научно-технологического развития, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Стороны договорились о проведении совместных научных исследований, культурных и научно-образовательных мероприятий.
Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и директор РИЭПП Ирина Ильина.
Институт осуществляет комплексный мониторинг научно-технологического развития субъектов Российской Федерации.
"Ивановская область – крупный научно-образовательный центр, регион обладает обширным инновационным потенциалом и развитой инфраструктурой, является одним из лидеров роста рейтинга субъектов России по научно-технологическому развитию. В нем активно разрабатываются передовые производственные технологии", – отметила ректор РИЭПП Ирина Ильина, ее слова приводит пресс-служба.
© Фото : Правительство Ивановской областиПроект кампуса "БИМ" в Ивановской области
Проект кампуса БИМ в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Правительство Ивановской области
Проект кампуса "БИМ" в Ивановской области
По словам первого зампреда правительства региона Людмилы Дмитриевой, соглашение позволит реализовать научно-исследовательский потенциал региона на межрегиональном и международном уровне, что особенно актуально в рамках работы над проектом научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура", который создается в области по национальному проекту "Наука и университеты.
Кампус "БИМ" будет расположен в самом "сердце" города Иваново и станет принципиально новым пространством городской среды для образования, работы, созидания и жизни.
Стороны намерены выстраивать взаимное сотрудничество в сфере научно-технологического развития региона и реализации мероприятий в научно-технической сфере. Соглашение предусматривает меры по усилению инновационной направленности, запланирована разработка совместных мероприятий в области наукоемкого и технологического секторов для укрепления конкурентоспособности Ивановской области в научно-технической сфере.
В университетах и колледжах Ивановской области ежегодно обучаются порядка 40 тысяч студентов, в том числе свыше тысячи иностранных студентов из более чем 40 стран мира.
В 2022 году шесть ивановских вузов и два научно-исследовательских института объединились в консорциум "Иваново", который станет научно-образовательной основой кампуса "БИМ". В новом учебном году вузы реализуют 11 совместных образовательных программ. Партнерами образовательных организаций являются более 250 предприятий и организаций различных сфер и форм собственности.
Гранты на конкурсе Студенческий стартап получили 35 ивановских студентов - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Гранты на конкурсе "Студенческий стартап" получили 35 ивановских студентов
18 июля, 16:23
 
Ивановская областьИвановоСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала