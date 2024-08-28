https://ria.ru/20240828/sotrudnichestvo-1969005243.html

Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития

Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития - РИА Новости, 28.08.2024

Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития

Российский НИИ экономики, политики и права (РИЭПП) в научно-технической̆ сфере и правительство Ивановской области будут сотрудничать в области... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:41

2024-08-28T15:41

2024-08-28T15:41

ивановская область

иваново

станислав воскресенский

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский НИИ экономики, политики и права (РИЭПП) в научно-технической̆ сфере и правительство Ивановской области будут сотрудничать в области научно-технологического развития, сообщает пресс-служба регионального правительства. Стороны договорились о проведении совместных научных исследований, культурных и научно-образовательных мероприятий. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и директор РИЭПП Ирина Ильина. Институт осуществляет комплексный мониторинг научно-технологического развития субъектов Российской Федерации. "Ивановская область – крупный научно-образовательный центр, регион обладает обширным инновационным потенциалом и развитой инфраструктурой, является одним из лидеров роста рейтинга субъектов России по научно-технологическому развитию. В нем активно разрабатываются передовые производственные технологии", – отметила ректор РИЭПП Ирина Ильина, ее слова приводит пресс-служба. По словам первого зампреда правительства региона Людмилы Дмитриевой, соглашение позволит реализовать научно-исследовательский потенциал региона на межрегиональном и международном уровне, что особенно актуально в рамках работы над проектом научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура", который создается в области по национальному проекту "Наука и университеты. Кампус "БИМ" будет расположен в самом "сердце" города Иваново и станет принципиально новым пространством городской среды для образования, работы, созидания и жизни. Стороны намерены выстраивать взаимное сотрудничество в сфере научно-технологического развития региона и реализации мероприятий в научно-технической сфере. Соглашение предусматривает меры по усилению инновационной направленности, запланирована разработка совместных мероприятий в области наукоемкого и технологического секторов для укрепления конкурентоспособности Ивановской области в научно-технической сфере. В университетах и колледжах Ивановской области ежегодно обучаются порядка 40 тысяч студентов, в том числе свыше тысячи иностранных студентов из более чем 40 стран мира. В 2022 году шесть ивановских вузов и два научно-исследовательских института объединились в консорциум "Иваново", который станет научно-образовательной основой кампуса "БИМ". В новом учебном году вузы реализуют 11 совместных образовательных программ. Партнерами образовательных организаций являются более 250 предприятий и организаций различных сфер и форм собственности.

https://ria.ru/20240718/granty-1960516973.html

иваново

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

иваново, станислав воскресенский