https://ria.ru/20240828/sotrudnichestvo-1969005243.html
Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития
Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития - РИА Новости, 28.08.2024
Ивановская область будет сотрудничать с РИЭПП в сфере научного техразвития
Российский НИИ экономики, политики и права (РИЭПП) в научно-технической̆ сфере и правительство Ивановской области будут сотрудничать в области... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:41
2024-08-28T15:41
2024-08-28T15:41
ивановская область
иваново
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969004090_0:101:3071:1828_1920x0_80_0_0_cd1bbc15b36fc0b54241f3dfdcba7065.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский НИИ экономики, политики и права (РИЭПП) в научно-технической̆ сфере и правительство Ивановской области будут сотрудничать в области научно-технологического развития, сообщает пресс-служба регионального правительства. Стороны договорились о проведении совместных научных исследований, культурных и научно-образовательных мероприятий. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский и директор РИЭПП Ирина Ильина. Институт осуществляет комплексный мониторинг научно-технологического развития субъектов Российской Федерации. "Ивановская область – крупный научно-образовательный центр, регион обладает обширным инновационным потенциалом и развитой инфраструктурой, является одним из лидеров роста рейтинга субъектов России по научно-технологическому развитию. В нем активно разрабатываются передовые производственные технологии", – отметила ректор РИЭПП Ирина Ильина, ее слова приводит пресс-служба. По словам первого зампреда правительства региона Людмилы Дмитриевой, соглашение позволит реализовать научно-исследовательский потенциал региона на межрегиональном и международном уровне, что особенно актуально в рамках работы над проектом научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура", который создается в области по национальному проекту "Наука и университеты. Кампус "БИМ" будет расположен в самом "сердце" города Иваново и станет принципиально новым пространством городской среды для образования, работы, созидания и жизни. Стороны намерены выстраивать взаимное сотрудничество в сфере научно-технологического развития региона и реализации мероприятий в научно-технической сфере. Соглашение предусматривает меры по усилению инновационной направленности, запланирована разработка совместных мероприятий в области наукоемкого и технологического секторов для укрепления конкурентоспособности Ивановской области в научно-технической сфере. В университетах и колледжах Ивановской области ежегодно обучаются порядка 40 тысяч студентов, в том числе свыше тысячи иностранных студентов из более чем 40 стран мира. В 2022 году шесть ивановских вузов и два научно-исследовательских института объединились в консорциум "Иваново", который станет научно-образовательной основой кампуса "БИМ". В новом учебном году вузы реализуют 11 совместных образовательных программ. Партнерами образовательных организаций являются более 250 предприятий и организаций различных сфер и форм собственности.
https://ria.ru/20240718/granty-1960516973.html
иваново
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1969004090_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecec484328d24c2fe45fa3acefdfcadb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, станислав воскресенский
Ивановская область, Иваново, Станислав Воскресенский
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российский НИИ экономики, политики и права (РИЭПП) в научно-технической̆ сфере и правительство Ивановской области будут сотрудничать в области научно-технологического развития, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Стороны договорились о проведении совместных научных исследований, культурных и научно-образовательных мероприятий.
Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
и директор РИЭПП Ирина Ильина.
Институт осуществляет комплексный мониторинг научно-технологического развития субъектов Российской Федерации.
"Ивановская область – крупный научно-образовательный центр, регион обладает обширным инновационным потенциалом и развитой инфраструктурой, является одним из лидеров роста рейтинга субъектов России
по научно-технологическому развитию. В нем активно разрабатываются передовые производственные технологии", – отметила ректор РИЭПП Ирина Ильина, ее слова приводит пресс-служба.
По словам первого зампреда правительства региона Людмилы Дмитриевой, соглашение позволит реализовать научно-исследовательский потенциал региона на межрегиональном и международном уровне, что особенно актуально в рамках работы над проектом научно-образовательного кампуса "Большая Ивановская мануфактура", который создается в области по национальному проекту "Наука и университеты.
Кампус "БИМ" будет расположен в самом "сердце" города Иваново
и станет принципиально новым пространством городской среды для образования, работы, созидания и жизни.
Стороны намерены выстраивать взаимное сотрудничество в сфере научно-технологического развития региона и реализации мероприятий в научно-технической сфере. Соглашение предусматривает меры по усилению инновационной направленности, запланирована разработка совместных мероприятий в области наукоемкого и технологического секторов для укрепления конкурентоспособности Ивановской области в научно-технической сфере.
В университетах и колледжах Ивановской области ежегодно обучаются порядка 40 тысяч студентов, в том числе свыше тысячи иностранных студентов из более чем 40 стран мира.
В 2022 году шесть ивановских вузов и два научно-исследовательских института объединились в консорциум "Иваново", который станет научно-образовательной основой кампуса "БИМ". В новом учебном году вузы реализуют 11 совместных образовательных программ. Партнерами образовательных организаций являются более 250 предприятий и организаций различных сфер и форм собственности.