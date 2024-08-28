https://ria.ru/20240828/sosud-1969028039.html

В Израиле ребенок случайно разбил глиняный сосуд возрастом 3,5 тысячи лет

В Израиле ребенок случайно разбил глиняный сосуд возрастом 3,5 тысячи лет - РИА Новости, 28.08.2024

В Израиле ребенок случайно разбил глиняный сосуд возрастом 3,5 тысячи лет

Пятилетний израильский мальчик случайно разбил сосуд возрастом около 3,5 тысяч лет в музее Хехта в Хайфском университете во время экскурсии, сообщил во вторник... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T17:35

2024-08-28T17:35

2024-08-28T17:36

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пятилетний израильский мальчик случайно разбил сосуд возрастом около 3,5 тысяч лет в музее Хехта в Хайфском университете во время экскурсии, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения. "В прошлые выходные пятилетний мальчик случайно задел древнюю урну в музее Хехта в Хайфе и разбил ее. Потеря археологической находки не нанесла существенного финансового ущерба", - говорится в сообщении телеканала. В музее Хехта акцент делается на том, чтобы сделать коллекцию археологических экспонатов доступной для широких масс, поэтому многие находки не огорожены. Представители музея сообщили, что сосуд будут реставрировать и в скором времени его вновь выставят. "Такие ситуации ужасны, но они случаются. Мы приглашаем ребенка (сломавшего сосуд – ред.), его родителей и всех желающих на экскурсию, которую сами и проведем. Главное, чтобы это событие не отбило желание посещать выставки в дальнейшем", - сообщила в интервью директор музея Инбаль Ривлин. Музей Хехта бесплатный для посещения, в нем находятся экспонаты, рассказывающие историю земли Израиля от медного века до византийского периода. Кроме того, в музее выставляются картины всемирно известных художников.

https://ria.ru/20240725/kartina-1962028062.html

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Ольга Фомченкова

хайфа, израиль, в мире, искусство, новости культуры, музеи