https://ria.ru/20240828/sosud-1969028039.html
В Израиле ребенок случайно разбил глиняный сосуд возрастом 3,5 тысячи лет
В Израиле ребенок случайно разбил глиняный сосуд возрастом 3,5 тысячи лет - РИА Новости, 28.08.2024
В Израиле ребенок случайно разбил глиняный сосуд возрастом 3,5 тысячи лет
Пятилетний израильский мальчик случайно разбил сосуд возрастом около 3,5 тысяч лет в музее Хехта в Хайфском университете во время экскурсии, сообщил во вторник... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T17:35
2024-08-28T17:35
2024-08-28T17:36
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пятилетний израильский мальчик случайно разбил сосуд возрастом около 3,5 тысяч лет в музее Хехта в Хайфском университете во время экскурсии, сообщил во вторник 12-й канал израильского телевидения. "В прошлые выходные пятилетний мальчик случайно задел древнюю урну в музее Хехта в Хайфе и разбил ее. Потеря археологической находки не нанесла существенного финансового ущерба", - говорится в сообщении телеканала. В музее Хехта акцент делается на том, чтобы сделать коллекцию археологических экспонатов доступной для широких масс, поэтому многие находки не огорожены. Представители музея сообщили, что сосуд будут реставрировать и в скором времени его вновь выставят. "Такие ситуации ужасны, но они случаются. Мы приглашаем ребенка (сломавшего сосуд – ред.), его родителей и всех желающих на экскурсию, которую сами и проведем. Главное, чтобы это событие не отбило желание посещать выставки в дальнейшем", - сообщила в интервью директор музея Инбаль Ривлин. Музей Хехта бесплатный для посещения, в нем находятся экспонаты, рассказывающие историю земли Израиля от медного века до византийского периода. Кроме того, в музее выставляются картины всемирно известных художников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хайфа, израиль, в мире, искусство, новости культуры, музеи
Хайфа, Израиль, В мире, Искусство, Новости культуры, Музеи
В Израиле ребенок случайно разбил глиняный сосуд возрастом 3,5 тысячи лет
Пятилетний мальчик разбил сосуд возрастом 3,5 тысячи лет в музее Хехта в Хайфе
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Пятилетний израильский мальчик случайно разбил сосуд возрастом около 3,5 тысяч лет в музее Хехта в Хайфском университете во время экскурсии, сообщил во вторник 12-й канал
израильского телевидения.
«
"В прошлые выходные пятилетний мальчик случайно задел древнюю урну в музее Хехта в Хайфе и разбил ее. Потеря археологической находки не нанесла существенного финансового ущерба", - говорится в сообщении телеканала.
В музее Хехта акцент делается на том, чтобы сделать коллекцию археологических экспонатов доступной для широких масс, поэтому многие находки не огорожены. Представители музея сообщили, что сосуд будут реставрировать и в скором времени его вновь выставят.
"Такие ситуации ужасны, но они случаются. Мы приглашаем ребенка (сломавшего сосуд – ред.), его родителей и всех желающих на экскурсию, которую сами и проведем. Главное, чтобы это событие не отбило желание посещать выставки в дальнейшем", - сообщила в интервью директор музея Инбаль Ривлин.
Музей Хехта бесплатный для посещения, в нем находятся экспонаты, рассказывающие историю земли Израиля от медного века до византийского периода. Кроме того, в музее выставляются картины всемирно известных художников.