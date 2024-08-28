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В курском приграничье сбили две управляемые авиабомбы ВСУ
В курском приграничье сбили две управляемые авиабомбы ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024
В курском приграничье сбили две управляемые авиабомбы ВСУ
Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбили в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:50
2024-08-28T11:50
2024-08-28T11:57
вооруженные силы украины
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ТУЛА, 28 авг – РИА Новости. Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбили в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."В приграничном районе Курской области сбиты две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал врио главы региона.
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В курском приграничье сбили две управляемые авиабомбы ВСУ
Смирнов: две управляемые авиабомбы ВСУ сбиты в приграничье Курской области