https://ria.ru/20240828/smirnov-1968925501.html

В курском приграничье сбили две управляемые авиабомбы ВСУ

В курском приграничье сбили две управляемые авиабомбы ВСУ - РИА Новости, 28.08.2024

В курском приграничье сбили две управляемые авиабомбы ВСУ

Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбили в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:50

2024-08-28T11:50

2024-08-28T11:57

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

россия

курская область

алексей смирнов (политик)

безопасность

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ТУЛА, 28 авг – РИА Новости. Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбили в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."В приграничном районе Курской области сбиты две управляемые авиационные бомбы ВСУ. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал врио главы региона.

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность