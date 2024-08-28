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Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 28.08.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге
Целью утреннего удара в Кривом Роге был военный склад, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:32
2024-08-28T13:32
2024-08-28T14:00
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ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Целью утреннего удара в Кривом Роге был военный склад, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В десять утра в Кривом Роге был еще один качественный прилет. Город очень длинный, но взрыв был слышен более чем за 20 километров. <…> Взлетел склад, где хранили готовящиеся к отправке боекомплекты", — сказал собеседник агентства.О взрывах в городе сообщали украинские СМИ.Воздушную тревогу утром объявляли в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей России.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге
Лебедев: по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге нанесли удар