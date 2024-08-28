https://ria.ru/20240828/sklad-1968959990.html

Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге

Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 28.08.2024

Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге

Целью утреннего удара в Кривом Роге был военный склад, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:32

2024-08-28T13:32

2024-08-28T14:00

специальная военная операция на украине

кривой рог

вооруженные силы украины

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791669823_0:43:1526:901_1920x0_80_0_0_0c3cdb7d385eaf2a0174f5fa90116970.jpg

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Целью утреннего удара в Кривом Роге был военный склад, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В десять утра в Кривом Роге был еще один качественный прилет. Город очень длинный, но взрыв был слышен более чем за 20 километров. <…> Взлетел склад, где хранили готовящиеся к отправке боекомплекты", — сказал собеседник агентства.О взрывах в городе сообщали украинские СМИ.Воздушную тревогу утром объявляли в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей России.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кривой рог, вооруженные силы украины, в мире, украина