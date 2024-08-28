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Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 28.08.2024 (обновлено: 14:00 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/sklad-1968959990.html
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге - РИА Новости, 28.08.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге
Целью утреннего удара в Кривом Роге был военный склад, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:32
2024-08-28T14:00
специальная военная операция на украине
кривой рог
вооруженные силы украины
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Целью утреннего удара в Кривом Роге был военный склад, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."В десять утра в Кривом Роге был еще один качественный прилет. Город очень длинный, но взрыв был слышен более чем за 20 километров. &lt;…&gt; Взлетел склад, где хранили готовящиеся к отправке боекомплекты", — сказал собеседник агентства.О взрывах в городе сообщали украинские СМИ.Воздушную тревогу утром объявляли в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей России.Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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кривой рог, вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
Подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге

Лебедев: по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге нанесли удар

© РИА Новости / Министерство обороны РФЛетчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Летчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Летчик штурмовика Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Целью утреннего удара в Кривом Роге был военный склад, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"В десять утра в Кривом Роге был еще один качественный прилет. Город очень длинный, но взрыв был слышен более чем за 20 километров. <…> Взлетел склад, где хранили готовящиеся к отправке боекомплекты", — сказал собеседник агентства.
О взрывах в городе сообщали украинские СМИ.
Воздушную тревогу утром объявляли в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей России.
Российская армия с октября 2022 года наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, войска в боях с ВСУ не бьют по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКривой РогВооруженные силы УкраиныВ миреУкраина
 
 
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