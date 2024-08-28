https://ria.ru/20240828/sk-1968898793.html

СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта

СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта - РИА Новости, 28.08.2024

СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта

Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T09:48

2024-08-28T09:48

2024-08-28T10:24

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений… "участие в деятельности террористической организации" и "приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору", - сказали в ведомстве.Следствие установило, что фигуранты, граждане России, являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации. Злоумышленники готовили диверсионно-террористические акции на территории региона. В том числе они собиралась совершить нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунжа."В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

россия

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Задержание жителей Ингушетии, готовивших серию терактов Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. 2024-08-28T09:48 true PT3M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия