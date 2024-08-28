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СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта
СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта - РИА Новости, 28.08.2024
СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта
Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T09:48
2024-08-28T09:48
2024-08-28T10:24
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений… "участие в деятельности террористической организации" и "приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору", - сказали в ведомстве.Следствие установило, что фигуранты, граждане России, являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации. Злоумышленники готовили диверсионно-террористические акции на территории региона. В том числе они собиралась совершить нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунжа."В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.
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Задержание жителей Ингушетии, готовивших серию терактов
Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
2024-08-28T09:48
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РИА Новости
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта
СК возбудил дело против трех жителей Ингушетии за подготовку теракта в Сунже
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силовики предотвратили теракт в церкви в Сунже Ингушетии, а также ряд диверсий, готовящихся сторонниками одной из запрещенных в РФ террористических организаций, возбуждено уголовное дело, подозреваемые арестованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении троих местных жителей, подозреваемых в совершении преступлений… "участие в деятельности террористической организации" и "приготовление к совершению террористического акта группой лиц по предварительному сговору", - сказали в ведомстве.
Следствие установило, что фигуранты, граждане России, являются сторонниками запрещенной в России международной террористической организации. Злоумышленники готовили диверсионно-террористические акции на территории региона. В том числе они собиралась совершить нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Сунжа.
"В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ведомстве.