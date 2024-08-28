https://ria.ru/20240828/shveytsariya-1969020793.html

Захарова прокомментировала присоединение Швейцарии к "военному Шенгену"

Захарова прокомментировала присоединение Швейцарии к "военному Шенгену" - РИА Новости, 28.08.2024

Захарова прокомментировала присоединение Швейцарии к "военному Шенгену"

Решение Швейцарии присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность" отражает отход страны от принципов нейтралитета, заявила на брифинге в Москве... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:29

2024-08-28T16:29

2024-08-28T16:33

в мире

швейцария

россия

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933355318_0:143:3079:1875_1920x0_80_0_0_b5509be3b3f6db74e38e71bd26ed6071.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Решение Швейцарии присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность" отражает отход страны от принципов нейтралитета, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Швейцария приняла решение о присоединении к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать это решение, Захарова подчеркнула, что реализация этого проекта полностью подчинена интересам НАТО."Ключевая задача заключается в ускорении транспортировки военных грузов и персонала на восточный фланг и развертывания там передовых систем вооружения в максимально сжатые сроки. По расчету Вашингтона и Брюсселя это необходимо для обеспечения превосходства Запада над Россией в военных ресурсах... Решение Швейцарии присоединится к так называемому "военному Шенгену" отражает дрейф Берна от принципов нейтралитета Швейцарии", - сказала Захарова.

https://ria.ru/20240827/front-1968612381.html

швейцария

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, швейцария, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)