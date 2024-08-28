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Захарова прокомментировала присоединение Швейцарии к "военному Шенгену"
Захарова прокомментировала присоединение Швейцарии к "военному Шенгену" - РИА Новости, 28.08.2024
Захарова прокомментировала присоединение Швейцарии к "военному Шенгену"
Решение Швейцарии присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность" отражает отход страны от принципов нейтралитета, заявила на брифинге в Москве... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:29
2024-08-28T16:29
2024-08-28T16:33
в мире
швейцария
россия
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Решение Швейцарии присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность" отражает отход страны от принципов нейтралитета, заявила на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Швейцария приняла решение о присоединении к проекту ЕС "Военная мобильность", направленному на облегчение передвижения войск и военной техники по европейской территории.Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать это решение, Захарова подчеркнула, что реализация этого проекта полностью подчинена интересам НАТО."Ключевая задача заключается в ускорении транспортировки военных грузов и персонала на восточный фланг и развертывания там передовых систем вооружения в максимально сжатые сроки. По расчету Вашингтона и Брюсселя это необходимо для обеспечения превосходства Запада над Россией в военных ресурсах... Решение Швейцарии присоединится к так называемому "военному Шенгену" отражает дрейф Берна от принципов нейтралитета Швейцарии", - сказала Захарова.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, швейцария, россия, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Швейцария, Россия, Евросоюз, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова прокомментировала присоединение Швейцарии к "военному Шенгену"
Захарова назвала решение Швейцарии по "военному Шенгену" отходом от суверенитета