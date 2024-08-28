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СМИ рассказали о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова - РИА Новости, 28.08.2024
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08:49 28.08.2024 (обновлено: 12:00 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/shpiony-1968891767.html
СМИ рассказали о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова
СМИ рассказали о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова - РИА Новости, 28.08.2024
СМИ рассказали о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова
Французские шпионы совместно с ОАЭ в 2017 году провели операцию по взлому мобильного телефона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Дурова, опасаясь, что РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T08:49
2024-08-28T12:00
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Французские шпионы совместно с ОАЭ в 2017 году провели операцию по взлому мобильного телефона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Дурова, опасаясь, что ИГИЛ* ("Исламское государство*", запрещенная в РФ террористическая организация) якобы использует Telegram для вербовки боевиков, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Ранее издание сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Дурову в 2018 году переместить штаб-квартиру компании в Париж, но он отказался. "В 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы нацелились на Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами, в рамках которой взломали его iPhone", - говорится в сообщении. "Шпионская операция", по данным издания, получила кодовое название "Пурпурная музыка". Службы безопасности Франции, как сообщается, были крайне обеспокоены тем, что ИГ* якобы использует Telegram для вербовки боевиков и планирования терактов. Источник, близкий к Дурову, рассказал газете, что в течение многих лет компания игнорировала повестки и судебные распоряжения, направляемые правоохранительными органами, они якобы копились на электронной почте компании, которую, как утверждает источник, редко проверяли. Источник при этом не уточнил, из каких стран направлялись повестки и судебные постановления. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях. * Террористическая группировка, запрещенная в РоссииКроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе якобы распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве. По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу. Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html
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в мире, технологии, москва, париж, россия, эммануэль макрон, мария захарова, telegram, задержание павла дурова во франции
В мире, Технологии, Москва, Париж, Россия, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции
СМИ рассказали о тайной операции Франции по взлому телефона Дурова

WSJ: спецслужбы Франции в 2017 году взломали iPhone основателя Telegram Дурова

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Французские шпионы совместно с ОАЭ в 2017 году провели операцию по взлому мобильного телефона основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Дурова, опасаясь, что ИГИЛ* ("Исламское государство*", запрещенная в РФ террористическая организация) якобы использует Telegram для вербовки боевиков, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее издание сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагал Дурову в 2018 году переместить штаб-квартиру компании в Париж, но он отказался.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 18:16
"В 2017 году, за год до встречи с Макроном, французские шпионы нацелились на Дурова в ходе совместной операции с Объединенными Арабскими Эмиратами, в рамках которой взломали его iPhone", - говорится в сообщении.
"Шпионская операция", по данным издания, получила кодовое название "Пурпурная музыка". Службы безопасности Франции, как сообщается, были крайне обеспокоены тем, что ИГ* якобы использует Telegram для вербовки боевиков и планирования терактов.
Источник, близкий к Дурову, рассказал газете, что в течение многих лет компания игнорировала повестки и судебные распоряжения, направляемые правоохранительными органами, они якобы копились на электронной почте компании, которую, как утверждает источник, редко проверяли. Источник при этом не уточнил, из каких стран направлялись повестки и судебные постановления.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура Парижа сообщила позднее, что Дуров был задержан для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля в отношении неназванного лица в связи с подозрением в 12 преступлениях.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
СМИ раскрыли цель поездки Дурова во Францию в день его задержания
25 августа, 15:39
Кроме того, французские власти расследуют причастность Дурова к сокрытию данных о незаконной деятельности в сети, в том числе якобы распространении детской порнографии и торговле наркотиками. Также его подозревают в нежелании сотрудничать с властями, заявили в ведомстве.
По данным прессы, ему может грозить до 20 лет тюрьмы. Срок содержания основателя Telegram под стражей истекает 28 августа в 21.00 мск. До этого момента ему должны предъявить обвинения или отпустить на свободу.
Задержание Дурова вызвало широкую критику общественности во многих странах. На этом фоне президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден объясняться, он заверил, что задержание Дурова не является политическим решением, и пообещал, что решение по делу бизнесмена будут принимать судьи.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Москва направила ноту с требованием о доступе к бизнесмену, но Париж считает основным его французское гражданство. Основатель Telegram имеет паспорта РФ, Франции, ОАЭ и Сент-Китс и Невис.
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27 августа, 17:29
 
В миреТехнологииМоскваПарижРоссияЭммануэль МакронМария ЗахароваTelegramЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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