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Шойгу возложил цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане

Шойгу возложил цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане - РИА Новости, 28.08.2024

Шойгу возложил цветы к памятнику жертвам теракта в Беслане

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ в преддверии Дня солидарности в борьбе с... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:24

2024-08-28T14:24

2024-08-28T14:24

сергей шойгу

россия

северо-кавказский федеральный округ

сергей меняйло

казбек коков

общество

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ВЛАДИКАВКАЗ, 28 авг - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Северо-Кавказский федеральный округ в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом посетил мемориальное кладбище "Город ангелов" в Беслане и возложил цветы, передаёт корреспондент РИА Новости. Мемориальный комплекс создан в память о жертвах теракта, совершенного 20 лет назад в городской школе номер 1 членами незаконных вооруженных формирований. Шойгу также возложил цветы к памятнику сотрудникам спецподразделений, погибшим в ходе операции по освобождению заложников. Вместе с Шойгу цветы возложили полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и главы Республик Северная Осетия-Алания и Кабардино-Балкария Сергей Меняйло и Казбек Коков.

россия

северо-кавказский федеральный округ

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сергей шойгу, россия, северо-кавказский федеральный округ, сергей меняйло, казбек коков, общество