https://ria.ru/20240828/shkoly-1968915643.html
Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году
Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году - РИА Новости, 28.08.2024
Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году
Более 80 тысяч образовательных организаций РФ будут работать в новом учебном году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:12
2024-08-28T11:12
2024-08-28T11:25
общество
россия
дмитрий чернышенко
образование - общество
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НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Более 80 тысяч образовательных организаций РФ будут работать в новом учебном году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Совсем скоро в 39,5 тысячах школ России для 18,5 миллионов ребят начнётся учебный год. В их числе и 1,8 миллиона первоклассников. Впервые свои двери откроют 132 новые школы, а всего будет работать более 80 тысяч организаций, осуществляющих образовательную деятельность", – сказал Чернышенко в ходе посещения новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники и нового здания лицея №185. Вице-премьер также напомнил, что с момента начала реализации программы капитального ремонта школ в 2022 году к началу учебного года будут отремонтированы почти 4,5 тысячи школ, а до конца года – еще более трехсот.
https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году
Чернышенко: более 80 тысяч школ будут работать в новом учебном году
НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Более 80 тысяч образовательных организаций РФ будут работать в новом учебном году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Совсем скоро в 39,5 тысячах школ России для 18,5 миллионов ребят начнётся учебный год. В их числе и 1,8 миллиона первоклассников. Впервые свои двери откроют 132 новые школы, а всего будет работать более 80 тысяч организаций, осуществляющих образовательную деятельность", – сказал Чернышенко в ходе посещения новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники и нового здания лицея №185.
Вице-премьер также напомнил, что с момента начала реализации программы капитального ремонта школ в 2022 году к началу учебного года будут отремонтированы почти 4,5 тысячи школ, а до конца года – еще более трехсот.