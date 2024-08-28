https://ria.ru/20240828/shkoly-1968915643.html

Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году

Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году - РИА Новости, 28.08.2024

Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году

Более 80 тысяч образовательных организаций РФ будут работать в новом учебном году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T11:12

2024-08-28T11:12

2024-08-28T11:25

общество

россия

дмитрий чернышенко

образование - общество

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сн_образование

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НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Более 80 тысяч образовательных организаций РФ будут работать в новом учебном году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Совсем скоро в 39,5 тысячах школ России для 18,5 миллионов ребят начнётся учебный год. В их числе и 1,8 миллиона первоклассников. Впервые свои двери откроют 132 новые школы, а всего будет работать более 80 тысяч организаций, осуществляющих образовательную деятельность", – сказал Чернышенко в ходе посещения новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники и нового здания лицея №185. Вице-премьер также напомнил, что с момента начала реализации программы капитального ремонта школ в 2022 году к началу учебного года будут отремонтированы почти 4,5 тысячи школ, а до конца года – еще более трехсот.

https://ria.ru/20240512/obrazovanie-1945384809.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование