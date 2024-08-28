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Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году - РИА Новости, 28.08.2024
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11:12 28.08.2024 (обновлено: 11:25 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/shkoly-1968915643.html
Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году
Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году - РИА Новости, 28.08.2024
Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году
Более 80 тысяч образовательных организаций РФ будут работать в новом учебном году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T11:12
2024-08-28T11:25
общество
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НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Более 80 тысяч образовательных организаций РФ будут работать в новом учебном году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. "Совсем скоро в 39,5 тысячах школ России для 18,5 миллионов ребят начнётся учебный год. В их числе и 1,8 миллиона первоклассников. Впервые свои двери откроют 132 новые школы, а всего будет работать более 80 тысяч организаций, осуществляющих образовательную деятельность", – сказал Чернышенко в ходе посещения новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники и нового здания лицея №185. Вице-премьер также напомнил, что с момента начала реализации программы капитального ремонта школ в 2022 году к началу учебного года будут отремонтированы почти 4,5 тысячи школ, а до конца года – еще более трехсот.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о работе школ в новом учебном году

Чернышенко: более 80 тысяч школ будут работать в новом учебном году

© Фото : Правительство РоссииДмитрий Чернышенко посетил колледж электроники и вычислительной техники и новое здание лицея №185 в Новосибирске
Дмитрий Чернышенко посетил колледж электроники и вычислительной техники и новое здание лицея №185 в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© Фото : Правительство России
Дмитрий Чернышенко посетил колледж электроники и вычислительной техники и новое здание лицея №185 в Новосибирске
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 28 авг - РИА Новости. Более 80 тысяч образовательных организаций РФ будут работать в новом учебном году, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Совсем скоро в 39,5 тысячах школ России для 18,5 миллионов ребят начнётся учебный год. В их числе и 1,8 миллиона первоклассников. Впервые свои двери откроют 132 новые школы, а всего будет работать более 80 тысяч организаций, осуществляющих образовательную деятельность", – сказал Чернышенко в ходе посещения новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники и нового здания лицея №185.
Вице-премьер также напомнил, что с момента начала реализации программы капитального ремонта школ в 2022 году к началу учебного года будут отремонтированы почти 4,5 тысячи школ, а до конца года – еще более трехсот.
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