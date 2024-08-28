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ВЦИОМ рассказал о тратах россиян на подготовку детей в школу - РИА Новости, 28.08.2024
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10:50 28.08.2024 (обновлено: 11:14 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/shkola-1968911165.html
ВЦИОМ рассказал о тратах россиян на подготовку детей в школу
ВЦИОМ рассказал о тратах россиян на подготовку детей в школу - РИА Новости, 28.08.2024
ВЦИОМ рассказал о тратах россиян на подготовку детей в школу
С тратами на подготовку детей в школу в текущем году столкнутся почти половина россиян, при этом средний чек составит в районе 53,5 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:50
2024-08-28T11:14
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. С тратами на подготовку детей в школу в текущем году столкнутся почти половина россиян, при этом средний чек составит в районе 53,5 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. Согласно исследованию, у 48% россиян есть дети или внуки школьного возраста, которых необходимо готовить к школьному году, при этом в ближайшие дни они планируют потратить на одного ребенка в среднем чуть более 53,5 тысяч рублей. Больше всего затрат при подготовке ребенка в школу уходит на униформу, включая спортивную, - почти 25 тысяч рублей, еще почти 7 тысяч рублей уходит на учебники, 5 тысяч - на школьные принадлежности, на рюкзак или сумку - еще 4,5 тысячи, а также на различные взносы и цветы для учителей еще около 12 тысяч, отметили во ВЦИОМ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 августа 2024 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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общество, вциом, социальный навигатор, сн_образование
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ВЦИОМ рассказал о тратах россиян на подготовку детей в школу

ВЦИОМ: средний чек на подготовку к школе составит в районе 53,5 тысячи рублей

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель выбирает школьный пенал в преддверии нового учебного года
Посетитель выбирает школьный пенал в преддверии нового учебного года - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетитель выбирает школьный пенал в преддверии нового учебного года. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. С тратами на подготовку детей в школу в текущем году столкнутся почти половина россиян, при этом средний чек составит в районе 53,5 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ.
Согласно исследованию, у 48% россиян есть дети или внуки школьного возраста, которых необходимо готовить к школьному году, при этом в ближайшие дни они планируют потратить на одного ребенка в среднем чуть более 53,5 тысяч рублей.
Больше всего затрат при подготовке ребенка в школу уходит на униформу, включая спортивную, - почти 25 тысяч рублей, еще почти 7 тысяч рублей уходит на учебники, 5 тысяч - на школьные принадлежности, на рюкзак или сумку - еще 4,5 тысячи, а также на различные взносы и цветы для учителей еще около 12 тысяч, отметили во ВЦИОМ.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 августа 2024 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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