https://ria.ru/20240828/shkola-1968911165.html

ВЦИОМ рассказал о тратах россиян на подготовку детей в школу

ВЦИОМ рассказал о тратах россиян на подготовку детей в школу - РИА Новости, 28.08.2024

ВЦИОМ рассказал о тратах россиян на подготовку детей в школу

С тратами на подготовку детей в школу в текущем году столкнутся почти половина россиян, при этом средний чек составит в районе 53,5 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:50

2024-08-28T10:50

2024-08-28T11:14

общество

вциом

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967728362_0:0:3166:1781_1920x0_80_0_0_9a0dfaabbb9d4e0a0772274d589b35d7.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. С тратами на подготовку детей в школу в текущем году столкнутся почти половина россиян, при этом средний чек составит в районе 53,5 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. Согласно исследованию, у 48% россиян есть дети или внуки школьного возраста, которых необходимо готовить к школьному году, при этом в ближайшие дни они планируют потратить на одного ребенка в среднем чуть более 53,5 тысяч рублей. Больше всего затрат при подготовке ребенка в школу уходит на униформу, включая спортивную, - почти 25 тысяч рублей, еще почти 7 тысяч рублей уходит на учебники, 5 тысяч - на школьные принадлежности, на рюкзак или сумку - еще 4,5 тысячи, а также на различные взносы и цветы для учителей еще около 12 тысяч, отметили во ВЦИОМ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 17 августа 2024 года, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240822/forma-1967695574.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, вциом, социальный навигатор, сн_образование