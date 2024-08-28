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"Ветераны России" призвали певца Shaman участвовать в гуманитарных миссиях - РИА Новости, 28.08.2024
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https://ria.ru/20240828/shaman-1969010931.html
"Ветераны России" призвали певца Shaman участвовать в гуманитарных миссиях
"Ветераны России" призвали певца Shaman участвовать в гуманитарных миссиях - РИА Новости, 28.08.2024
"Ветераны России" призвали певца Shaman участвовать в гуманитарных миссиях
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает российскому исполнителю Shaman (Ярославу Дронову) участвовать в гуманитарных миссиях, сообщил... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:01
2024-08-28T16:01
специальная военная операция на украине
общество
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владислав даванков
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает российскому исполнителю Shaman (Ярославу Дронову) участвовать в гуманитарных миссиях, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более 1 миллиона рублей целях экономии средств бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей. Депутат напомнил, что на дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием Shaman. Даванков отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах. "Ваши песни звучат в поддержку нашей Родины и тех, кто защищает ее. Но не пришло ли время подкрепить слова делом? Сегодня многие граждане и наше общероссийское общественное движение "Ветераны России" считают, что средства, выделяемые на масштабные праздники, могли бы принести больше пользы на фронте, помогая тем, кто сейчас рискует жизнью", - говорится в направленном Shaman письме, которое есть в распоряжении РИА Новости. По словам Резяпова, поддержка со стороны певца техническими средствами, гумпомощью была бы воспринята бойцами с огромным уважением и благодарностью. "Ваше влияние и популярность дают вам уникальную возможность не просто петь о любви к Родине, но и показать, что это не просто слова, а призыв к действию", - говорится в сообщении. Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение Shaman с предложением направить гонорар за выступление на Дне города Оренбурга из городского бюджета пострадавшим от паводков. Shaman в августе посетил горячие точки Новороссии, включая Запорожскую АЭС, чтобы поддержать жителей и бойцов спецоперации. Заслуженный артист РФ устроил творческую встречу в Токмаке и выступил для персонала Запорожской АЭС, а также спел в Мариуполе, Энергодаре, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне. Кроме того, певец перевел один миллион рублей "Российскому Красному кресту" в помощь жителям Курской области, а до этого – более 5 миллионов в помощь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле".
https://ria.ru/20240822/pesnya-1967908943.html
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общество, оренбург, новороссия, россия, владислав даванков, запорожская аэс, госдума рф, российский красный крест
Специальная военная операция на Украине, Общество, Оренбург, Новороссия, Россия, Владислав Даванков, Запорожская АЭС, Госдума РФ, Российский Красный Крест
"Ветераны России" призвали певца Shaman участвовать в гуманитарных миссиях

Резяпов: "Ветераны России" предложили певцу Shaman участвовать в гуммиссиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN (Ярослав Дронов)
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает российскому исполнителю Shaman (Ярославу Дронову) участвовать в гуманитарных миссиях, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.
Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более 1 миллиона рублей целях экономии средств бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей. Депутат напомнил, что на дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием Shaman. Даванков отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах.
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"Ваши песни звучат в поддержку нашей Родины и тех, кто защищает ее. Но не пришло ли время подкрепить слова делом? Сегодня многие граждане и наше общероссийское общественное движение "Ветераны России" считают, что средства, выделяемые на масштабные праздники, могли бы принести больше пользы на фронте, помогая тем, кто сейчас рискует жизнью", - говорится в направленном Shaman письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Резяпова, поддержка со стороны певца техническими средствами, гумпомощью была бы воспринята бойцами с огромным уважением и благодарностью. "Ваше влияние и популярность дают вам уникальную возможность не просто петь о любви к Родине, но и показать, что это не просто слова, а призыв к действию", - говорится в сообщении.
Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение Shaman с предложением направить гонорар за выступление на Дне города Оренбурга из городского бюджета пострадавшим от паводков.
Shaman в августе посетил горячие точки Новороссии, включая Запорожскую АЭС, чтобы поддержать жителей и бойцов спецоперации. Заслуженный артист РФ устроил творческую встречу в Токмаке и выступил для персонала Запорожской АЭС, а также спел в Мариуполе, Энергодаре, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне. Кроме того, певец перевел один миллион рублей "Российскому Красному кресту" в помощь жителям Курской области, а до этого – более 5 миллионов в помощь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле".
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоОренбургНовороссияРоссияВладислав ДаванковЗапорожская АЭСГосдума РФРоссийский Красный Крест
 
 
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