"Ветераны России" призвали певца Shaman участвовать в гуманитарных миссиях
Резяпов: "Ветераны России" предложили певцу Shaman участвовать в гуммиссиях
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает российскому исполнителю Shaman (Ярославу Дронову) участвовать в гуманитарных миссиях, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.
Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более 1 миллиона рублей целях экономии средств бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей. Депутат напомнил, что на дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием Shaman. Даванков отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах.
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"Ваши песни звучат в поддержку нашей Родины и тех, кто защищает ее. Но не пришло ли время подкрепить слова делом? Сегодня многие граждане и наше общероссийское общественное движение "Ветераны России" считают, что средства, выделяемые на масштабные праздники, могли бы принести больше пользы на фронте, помогая тем, кто сейчас рискует жизнью", - говорится в направленном Shaman письме, которое есть в распоряжении РИА Новости.
По словам Резяпова, поддержка со стороны певца техническими средствами, гумпомощью была бы воспринята бойцами с огромным уважением и благодарностью. "Ваше влияние и популярность дают вам уникальную возможность не просто петь о любви к Родине, но и показать, что это не просто слова, а призыв к действию", - говорится в сообщении.
Shaman в августе посетил горячие точки Новороссии, включая Запорожскую АЭС, чтобы поддержать жителей и бойцов спецоперации. Заслуженный артист РФ устроил творческую встречу в Токмаке и выступил для персонала Запорожской АЭС, а также спел в Мариуполе, Энергодаре, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне. Кроме того, певец перевел один миллион рублей "Российскому Красному кресту" в помощь жителям Курской области, а до этого – более 5 миллионов в помощь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле".