https://ria.ru/20240828/shaman-1969010931.html

"Ветераны России" призвали певца Shaman участвовать в гуманитарных миссиях

"Ветераны России" призвали певца Shaman участвовать в гуманитарных миссиях - РИА Новости, 28.08.2024

"Ветераны России" призвали певца Shaman участвовать в гуманитарных миссиях

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает российскому исполнителю Shaman (Ярославу Дронову) участвовать в гуманитарных миссиях, сообщил... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:01

2024-08-28T16:01

2024-08-28T16:01

специальная военная операция на украине

общество

оренбург

новороссия

россия

владислав даванков

запорожская аэс

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944333388_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9163d22c3f4aa07bc2de1c57260f4cb5.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" предлагает российскому исполнителю Shaman (Ярославу Дронову) участвовать в гуманитарных миссиях, сообщил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более 1 миллиона рублей целях экономии средств бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей. Депутат напомнил, что на дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием Shaman. Даванков отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах. "Ваши песни звучат в поддержку нашей Родины и тех, кто защищает ее. Но не пришло ли время подкрепить слова делом? Сегодня многие граждане и наше общероссийское общественное движение "Ветераны России" считают, что средства, выделяемые на масштабные праздники, могли бы принести больше пользы на фронте, помогая тем, кто сейчас рискует жизнью", - говорится в направленном Shaman письме, которое есть в распоряжении РИА Новости. По словам Резяпова, поддержка со стороны певца техническими средствами, гумпомощью была бы воспринята бойцами с огромным уважением и благодарностью. "Ваше влияние и популярность дают вам уникальную возможность не просто петь о любви к Родине, но и показать, что это не просто слова, а призыв к действию", - говорится в сообщении. Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение Shaman с предложением направить гонорар за выступление на Дне города Оренбурга из городского бюджета пострадавшим от паводков. Shaman в августе посетил горячие точки Новороссии, включая Запорожскую АЭС, чтобы поддержать жителей и бойцов спецоперации. Заслуженный артист РФ устроил творческую встречу в Токмаке и выступил для персонала Запорожской АЭС, а также спел в Мариуполе, Энергодаре, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне. Кроме того, певец перевел один миллион рублей "Российскому Красному кресту" в помощь жителям Курской области, а до этого – более 5 миллионов в помощь пострадавшим при теракте в "Крокус Сити Холле".

https://ria.ru/20240822/pesnya-1967908943.html

https://ria.ru/20240822/shaman-1967797294.html

оренбург

новороссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, оренбург, новороссия, россия, владислав даванков, запорожская аэс, госдума рф, российский красный крест