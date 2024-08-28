https://ria.ru/20240828/sever-1968970684.html

Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки

Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.08.2024

Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки

Силы российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь атак украинских штурмовых групп в направлении четырех населенных пунктов курского... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:09

2024-08-28T14:09

2024-08-28T14:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь атак украинских штурмовых групп в направлении четырех населенных пунктов курского приграничья, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены 8 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня. Кроме того, активными действиями войск сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька", - говорится в сводке военного ведомства."В результате ВСУ потеряли до 75 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и восемь боевых бронированных машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - отмечает МО РФ.Также продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html

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россия, вооруженные силы украины