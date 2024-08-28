https://ria.ru/20240828/sever-1968970684.html
Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки
Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.08.2024
Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки
Силы российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь атак украинских штурмовых групп в направлении четырех населенных пунктов курского... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:09
2024-08-28T14:09
2024-08-28T14:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5e34577b129633341b2c735d772578ad.jpg
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь атак украинских штурмовых групп в направлении четырех населенных пунктов курского приграничья, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены 8 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня. Кроме того, активными действиями войск сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька", - говорится в сводке военного ведомства."В результате ВСУ потеряли до 75 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и восемь боевых бронированных машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - отмечает МО РФ.Также продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.
https://ria.ru/20240828/rossiya-1968808949.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_dc16e0bd89c359ae8b25e8cea2f843fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки
Группировка "Север" отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ за сутки
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь атак украинских штурмовых групп в направлении четырех населенных пунктов курского приграничья, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены 8 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня. Кроме того, активными действиями войск сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька", - говорится в сводке военного ведомства.
"В результате ВСУ потеряли до 75 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и восемь боевых бронированных машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - отмечает МО РФ.
Также продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.