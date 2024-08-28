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Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 28.08.2024 (обновлено: 14:19 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/sever-1968970684.html
Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки
Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 28.08.2024
Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки
Силы российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь атак украинских штурмовых групп в направлении четырех населенных пунктов курского... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:09
2024-08-28T14:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь атак украинских штурмовых групп в направлении четырех населенных пунктов курского приграничья, сообщило в среду министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены 8 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня. Кроме того, активными действиями войск сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька", - говорится в сводке военного ведомства."В результате ВСУ потеряли до 75 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и восемь боевых бронированных машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - отмечает МО РФ.Также продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" отразила восемь атак ВСУ за сутки

Группировка "Север" отразила восемь атак штурмовых групп ВСУ за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отразили восемь атак украинских штурмовых групп в направлении четырех населенных пунктов курского приграничья, сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии за сутки отражены 8 атак штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Коренево, Кремяное, Малая Локня. Кроме того, активными действиями войск сорваны попытки атак противника в направлении населенных пунктов Спальное, Ольговка и Русская Конопелька", - говорится в сводке военного ведомства.
"В результате ВСУ потеряли до 75 человек убитыми и ранеными, уничтожены танк и восемь боевых бронированных машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен", - отмечает МО РФ.
Также продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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