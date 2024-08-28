Источник рассказал о финале сериала "Тюремный дневник"
Финал сериала по автобиографии Бутиной "Тюремный дневник" отличается от книги
Мария Бутина. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Финал сериала по автобиографии Марии Бутиной "Тюремный дневник" будет неожиданным, существенно отличающимся от книги, сообщил РИА Новости источник, близкий к кинокомпании "Триикс Медиа".
Ранее в "Триикс Медиа" сообщили, что кинокомпания при поддержке Института развития интернета приступила к экранизации автобиографической книги Бутиной, премьера картины состоится в онлайн-кинотеатре Okko.
"На проходящих в Кирове съемках сериала по книге Марии Бутиной "Тюремный дневник" зрителей ждет неожиданный финал, существенно отличающийся от содержания книги", - рассказал источник.
Собеседник агентства сообщил, что в Киров лично приехал известный режиссер и автор сценария - Игорь Копылов, который ранее создал картины "Небо", "Ржев", "Крылья империи", "Золотая бронза" и другие, в съемках только одной из кировских сцен 28 августа задействуют более 150 актеров.
"По сюжету сериала главную героиню Марию, роль которой исполнит актриса Мария Лопатина, пригласили учиться в США. Во время обучения она случайно узнает информацию, которая ставит под сомнение все ее идеалы и убеждения. Марии придется сделать главный выбор в своей жизни: между любовью и выгодой, предательством и верностью стране, свободой и смертью", - отметил он.
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Согласно информации источника, съемочной площадкой могут стать неожиданные места в городе, первыми киногруппу увидят очевидцы в местном аэропорту.
"Будущая картина состоит из восьми серий. Проект выходит за пределы России - в числе проходивших кастинг были актеры из стран Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии", - подчеркнул собеседник агентства.
Мария Бутина - российский политик, телеведущая, публицист и общественный деятель. В июле 2018 года была арестована в США по обвинению в работе иностранным агентом. Освободившись после полутора лет тюрьмы, четыре месяца из которых она провела в одиночных камерах, а более 50 часов прошли за допросами, она смогла вывезти 1,2 тысячи страниц зашифрованных записей тюремного дневника.
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