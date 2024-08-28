https://ria.ru/20240828/sandu-1968903722.html
Санду боится дебатов из-за вопросов о милитаризации Молдавии, заявила Гуцул
Санду боится дебатов из-за вопросов о милитаризации Молдавии, заявила Гуцул - РИА Новости, 28.08.2024
Санду боится дебатов из-за вопросов о милитаризации Молдавии, заявила Гуцул
Президент Молдавии Майя Санду отказывается от дебатов с другими кандидатами на пост главы государства, поскольку ей придется отвечать на вопросы о милитаризации РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T10:12
2024-08-28T10:12
2024-08-28T10:12
в мире
молдавия
майя санду
евгения гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_80c5b72be386068861932ecb5fe57b39.jpg
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду отказывается от дебатов с другими кандидатами на пост главы государства, поскольку ей придется отвечать на вопросы о милитаризации страны, считает глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Ранее несколько претендентов на пост президента пригласили Санду участвовать в дебатах, но получили отказ. "Она просто не сможет противостоять вопросам от других кандидатов. Всё это потому, что сегодня Молдавия, являясь независимой и нейтральной страной, выделяет колоссальные средства на развитие министерства обороны, закупает вооружения, чуть не каждый день проходят военные учения", - заявила Гуцул журналистам. По ее словам, люди переживают, поскольку не знают, что будет завтра, и опасаются того, к чему Санду и другие представители действующей власти могут так готовиться. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966754335.html
https://ria.ru/20240718/zakharova-1960525103.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873655846_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_55530e8ca0c3479aeaba5232db14c911.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евгения Гуцул
Санду боится дебатов из-за вопросов о милитаризации Молдавии, заявила Гуцул
Гуцул: Санду не сможет противостоять вопросам о милитаризации Молдавии
КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду отказывается от дебатов с другими кандидатами на пост главы государства, поскольку ей придется отвечать на вопросы о милитаризации страны, считает глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул.
Ранее несколько претендентов на пост президента пригласили Санду участвовать в дебатах, но получили отказ.
"Она просто не сможет противостоять вопросам от других кандидатов. Всё это потому, что сегодня Молдавия, являясь независимой и нейтральной страной, выделяет колоссальные средства на развитие министерства обороны, закупает вооружения, чуть не каждый день проходят военные учения", - заявила Гуцул журналистам.
По ее словам, люди переживают, поскольку не знают, что будет завтра, и опасаются того, к чему Санду и другие представители действующей власти могут так готовиться.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО
в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США
, Великобритании
, Германии
, Румынии
.