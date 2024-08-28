https://ria.ru/20240828/sandu-1968903722.html

Санду боится дебатов из-за вопросов о милитаризации Молдавии, заявила Гуцул

Санду боится дебатов из-за вопросов о милитаризации Молдавии, заявила Гуцул - РИА Новости, 28.08.2024

Санду боится дебатов из-за вопросов о милитаризации Молдавии, заявила Гуцул

Президент Молдавии Майя Санду отказывается от дебатов с другими кандидатами на пост главы государства, поскольку ей придется отвечать на вопросы о милитаризации РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T10:12

2024-08-28T10:12

2024-08-28T10:12

в мире

молдавия

майя санду

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 28 авг - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду отказывается от дебатов с другими кандидатами на пост главы государства, поскольку ей придется отвечать на вопросы о милитаризации страны, считает глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Ранее несколько претендентов на пост президента пригласили Санду участвовать в дебатах, но получили отказ. "Она просто не сможет противостоять вопросам от других кандидатов. Всё это потому, что сегодня Молдавия, являясь независимой и нейтральной страной, выделяет колоссальные средства на развитие министерства обороны, закупает вооружения, чуть не каждый день проходят военные учения", - заявила Гуцул журналистам. По ее словам, люди переживают, поскольку не знают, что будет завтра, и опасаются того, к чему Санду и другие представители действующей власти могут так готовиться. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.

https://ria.ru/20240817/moldaviya-1966754335.html

https://ria.ru/20240718/zakharova-1960525103.html

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в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул