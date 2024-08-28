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В России впервые запустили беспилотный поезд - РИА Новости, 28.08.2024
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13:07 28.08.2024 (обновлено: 13:56 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html
В России впервые запустили беспилотный поезд
В России впервые запустили беспилотный поезд - РИА Новости, 28.08.2024
В России впервые запустили беспилотный поезд
РЖД впервые в России запустили беспилотный поезд, "Ласточка" начала перевозить пассажиров на Московском центральном кольце, сообщил корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:07
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технологии
россия
московское центральное кольцо (мцк)
ржд
общество
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РЖД впервые в России запустили беспилотный поезд, "Ласточка" начала перевозить пассажиров на Московском центральном кольце, сообщил корреспондент РИА Новости из этого состава. Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля, а также открывает и закрывает двери, пояснили в РЖД. Это так называемый третий уровень автоматизации. Первый рейс беспилотного поезда журналисты и его первые пассажиры встречали на одной из станций МЦК. Состав замедлился и остановился. После посадки пассажиров машинист закрыл двери "Ласточки", поезд сам отправился в путь. Ранее такой состав ходил по МЦК в рамках испытаний. Теперь беспилотная "Ласточка" будет регулярно ездить по центральному кольцу в общем потоке обычных поездов. Следующий уровень автоматизации — четвертый — это поезд без человека в кабине. В РЖД сообщали, что такие составы планируется пустить в 2026 году. Поезд разработают на платформе "Финиста" — российского аналога "Ласточки".
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Первый в России беспилотный поезд "Ласточка"
РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости. Состав начал перевозить пассажиров на МЦК. Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля, а также открытия и закрытия дверей, пояснили в РЖД. Теперь беспилотная "Ласточка" будет ездить на МЦК регулярно в общем потоке обычных поездов, которые управляются только машинистами.
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технологии, россия, московское центральное кольцо (мцк), ржд, общество
Технологии, Россия, Московское центральное кольцо (МЦК), РЖД, Общество
В России впервые запустили беспилотный поезд

РЖД запустили на МЦК первый в России беспилотный поезд "Ласточка"

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РЖД впервые в России запустили беспилотный поезд, "Ласточка" начала перевозить пассажиров на Московском центральном кольце, сообщил корреспондент РИА Новости из этого состава.
Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля, а также открывает и закрывает двери, пояснили в РЖД. Это так называемый третий уровень автоматизации.
Первый рейс беспилотного поезда журналисты и его первые пассажиры встречали на одной из станций МЦК. Состав замедлился и остановился. После посадки пассажиров машинист закрыл двери "Ласточки", поезд сам отправился в путь.
Ранее такой состав ходил по МЦК в рамках испытаний. Теперь беспилотная "Ласточка" будет регулярно ездить по центральному кольцу в общем потоке обычных поездов.
Следующий уровень автоматизации — четвертый — это поезд без человека в кабине. В РЖД сообщали, что такие составы планируется пустить в 2026 году. Поезд разработают на платформе "Финиста" — российского аналога "Ласточки".
Испытания беспилотной Ласточки - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
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23 апреля, 14:04
 
ТехнологииРоссияМосковское центральное кольцо (МЦК)РЖДОбщество
 
 
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