https://ria.ru/20240828/rzhd-1968954622.html

В России впервые запустили беспилотный поезд

В России впервые запустили беспилотный поезд - РИА Новости, 28.08.2024

В России впервые запустили беспилотный поезд

РЖД впервые в России запустили беспилотный поезд, "Ласточка" начала перевозить пассажиров на Московском центральном кольце, сообщил корреспондент РИА Новости из РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:07

2024-08-28T13:07

2024-08-28T13:56

технологии

россия

московское центральное кольцо (мцк)

ржд

общество

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. РЖД впервые в России запустили беспилотный поезд, "Ласточка" начала перевозить пассажиров на Московском центральном кольце, сообщил корреспондент РИА Новости из этого состава. Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля, а также открывает и закрывает двери, пояснили в РЖД. Это так называемый третий уровень автоматизации. Первый рейс беспилотного поезда журналисты и его первые пассажиры встречали на одной из станций МЦК. Состав замедлился и остановился. После посадки пассажиров машинист закрыл двери "Ласточки", поезд сам отправился в путь. Ранее такой состав ходил по МЦК в рамках испытаний. Теперь беспилотная "Ласточка" будет регулярно ездить по центральному кольцу в общем потоке обычных поездов. Следующий уровень автоматизации — четвертый — это поезд без человека в кабине. В РЖД сообщали, что такие составы планируется пустить в 2026 году. Поезд разработают на платформе "Финиста" — российского аналога "Ласточки".

https://ria.ru/20240423/rzhd-1941766384.html

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Первый в России беспилотный поезд "Ласточка" РЖД запустили в Москве первый в России беспилотный поезд "Ласточка", передает корреспондент РИА Новости. Состав начал перевозить пассажиров на МЦК. Поезд едет сам, но машинист находится в кабине для контроля, а также открытия и закрытия дверей, пояснили в РЖД. Теперь беспилотная "Ласточка" будет ездить на МЦК регулярно в общем потоке обычных поездов, которые управляются только машинистами. 2024-08-28T13:07 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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технологии, россия, московское центральное кольцо (мцк), ржд, общество