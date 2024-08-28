https://ria.ru/20240828/rukovoditel-1969013203.html

Руководитель испытаний беспилотной "Ласточки" рассказал о пятилетней работе

Руководитель испытаний беспилотной "Ласточки" рассказал о пятилетней работе - РИА Новости, 28.08.2024

Руководитель испытаний беспилотной "Ласточки" рассказал о пятилетней работе

Руководитель испытаний беспилотного поезда "Ласточка" Сергей Кудряшов и его коллеги для отработки и наладки всех систем практически ночевали в ней и жили пять... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T16:07

2024-08-28T16:07

2024-08-28T16:07

общество

сергей кудряшов

ржд

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Руководитель испытаний беспилотного поезда "Ласточка" Сергей Кудряшов и его коллеги для отработки и наладки всех систем практически ночевали в ней и жили пять лет, рассказал он РИА Новости. РЖД в среду запустили первую беспилотную "Ласточку" на МЦК для перевозок пассажиров. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров, пояснили в РЖД. Это так называемый третий уровень автоматизации. "Для того, чтобы данная система поехала, была сделана огромная работа нашей большой командой совместно с компанией РЖД, с другими компаниями. Мы много работали, много было проведено ночей, дней на этой "Ласточке", можно сказать спали на ней для того, чтобы это все осуществилось", - рассказал Кудряшов. Самое главное, продолжил он, чтобы любая работа заканчивалась положительным результатом. "Я, можно сказать, пять лет прожил в этом поезде, и вот этот день состоялся, это праздник, это как второй день рождения", - говорит руководитель испытаний беспилотной "Ласточки".

https://ria.ru/20240423/rzhd-1941766384.html

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Испытания беспилотной "Ласточки" РЖД готовят к запуску беспилотную "Ласточку" - корреспондент РИА Новости прокатилась в кабине такого состава. Сначала машинист садится за пульт управления и проверяет работу всех систем, а дальше просто отходит - и поезд едет сам. Работающие по такому принципу беспилотные "Ласточки" выведут на МЦК уже летом: машинист будет внутри, но компьютер все сделает за него. В ходе испытаний проверяют в том числе и реакцию системы на препятствия на путях - для этого перед поездом ставят манекен. В итоге "Ласточка" сигналит и замедляется, а как только манекен убирают, поезд едет дальше. 2024-08-28T16:07 true PT2M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кудряшов, ржд, московское центральное кольцо (мцк)