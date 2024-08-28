https://ria.ru/20240828/rpts-1969047663.html

Патриарх Кирилл высказался о политических границах для РПЦ

Патриарх Кирилл высказался о политических границах для РПЦ - РИА Новости, 28.08.2024

Патриарх Кирилл высказался о политических границах для РПЦ

Для Русской православной церкви нет политических границ на постсоветском пространстве, и те, кто сохранит верность духовному единству Церкви, в конечном итоге... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T18:26

2024-08-28T18:26

2024-08-28T20:31

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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Для Русской православной церкви нет политических границ на постсоветском пространстве, и те, кто сохранит верность духовному единству Церкви, в конечном итоге победят, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводятся на сайте РПЦ.Исторически юрисдикция Русской православной церкви распространяется на страны бывшего СССР."Несмотря на появление политических границ на так называемом постсоветском пространстве, для Русской православной церкви их нет, потому что мы — Церковь всея Руси, и для меня Киев, Минск и другие столицы республик — это важные духовные центры единой Святой Руси. Это сознание пронизывает большинство нашего духовенства, верующего народа, и не только в Российской Федерации, но даже и там, где за высказывание подобного рода взглядов можно потерять свободу. Поэтому в первую очередь я думаю о наших владыках и священниках, о наших верующих братьях и сестрах на Украине, многие из которых мужественно держат удар в этот момент смуты. А иначе я и назвать не могу — это смута, и далеко не первая на Руси", — сказал патриарх Кирилл.По его словам, невозможно найти компромисс между "Богом и диаволом, между правдой и ложью"."Компромиссы могут быть в сфере политики или бизнеса, но в Церкви — никогда, потому что Церковь — провозвестник Божией правды. Хотел бы выразить благодарность нашему епископату и духовенству во всех странах, которые образовались на территории исторической России, за сохранение канонического единства при всех тяжких обстоятельствах. Те, кто будет сохранять верность духовному единству нашей Церкви, ее миссии, спасительной для всего пространства Святой Руси, останутся на светлой стороне истории и в конце концов победят", - подчеркнул предстоятель.По его словам, противники сохранения духовного единства Святой Руси видят в Русской церкви основного врага. "Русская Церковь — единственный институт, который сегодня связывает Россию, Украину, Белоруссию и другие страны так называемого постсоветского пространства. Потому что везде православные люди, и на всё это пространство простирается архипастырская ответственность Патриарха Московского и всея Руси... Русская церковь дает надежду людям, сознающим себя гражданами — не в юридическом, а в духовном или, если хотите, в философском смысле - гражданами единой Святой Руси", - сказал патриарх Кирилл.Предстоятель также отметил, что всякая смута "всегда на Руси поддерживалась извне" - так же происходит и сейчас. "Все эти проблемы на пространствах исторической Руси возникли не без участия определенных политических сил, враждебных России. Но Россия выдерживает все эти удары, больше того - развивается", - добавил он.

https://ria.ru/20240825/tserkov-1968348761.html

https://ria.ru/20240823/medvedev-1967944590.html

https://ria.ru/20240824/zapret-1968264460.html

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ситуация вокруг упц, русская православная церковь, украина, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия, ссср, в мире