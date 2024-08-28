https://ria.ru/20240828/rossiyane-1969008254.html

ВЦИОМ выяснил, чего россияне боятся больше всего

ВЦИОМ выяснил, чего россияне боятся больше всего - РИА Новости, 28.08.2024

ВЦИОМ выяснил, чего россияне боятся больше всего

Россияне сейчас больше всего боятся роста социальной несправедливости и неравенства между людьми, индекс страха составляет +27 пунктов, сообщил генеральный... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T15:51

2024-08-28T15:51

2024-08-28T15:51

общество

россия

валерий федоров

вциом

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900646041_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_d3d62958917784f3896d486097098084.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россияне сейчас больше всего боятся роста социальной несправедливости и неравенства между людьми, индекс страха составляет +27 пунктов, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Сейчас больше всего мы (россияне) боимся роста социальной несправедливости и неравенства между людьми (индекс страха составляет +27 пунктов). Это то, что оказывает постоянное негативное воздействие на общественную атмосферу в стране", - сказал Федоров на встрече с участниками форума Росмолодежи "Территория смыслов". Индекс измеряется в пунктах и может варьироваться от -100 до +100. Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление той или иной проблемы. "Обострятся конфликты между Россией и другими странами, начнутся военные действия, сегодня этот страх не очень большой, индекс +6. А в конце 2022 года этот страх был +27, в 4,5 раза выше", - отметил гендиректор ВЦИОМ. "Боимся отказа в оказании бесплатной медицинской помощи, либо плохого качества бесплатной медицинской помощи - индекс +2, почти поровну тех, кто боится и не боится. А раньше индекс был +19, то есть в 8-9 раз больше было опасение", - рассказал Федоров. Гендиректор ВЦИОМ представил данные репрезентативных телефонных опросов "ВЦИОМ-Спутник", которые проводились в июле 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240320/rossiyane-1934408166.html

https://ria.ru/20240604/issledovanie-1950353127.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, валерий федоров, вциом