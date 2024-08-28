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ВЦИОМ выяснил, чего россияне боятся больше всего - РИА Новости, 28.08.2024
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15:51 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/rossiyane-1969008254.html
ВЦИОМ выяснил, чего россияне боятся больше всего
ВЦИОМ выяснил, чего россияне боятся больше всего - РИА Новости, 28.08.2024
ВЦИОМ выяснил, чего россияне боятся больше всего
Россияне сейчас больше всего боятся роста социальной несправедливости и неравенства между людьми, индекс страха составляет +27 пунктов, сообщил генеральный... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T15:51
2024-08-28T15:51
общество
россия
валерий федоров
вциом
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россияне сейчас больше всего боятся роста социальной несправедливости и неравенства между людьми, индекс страха составляет +27 пунктов, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. "Сейчас больше всего мы (россияне) боимся роста социальной несправедливости и неравенства между людьми (индекс страха составляет +27 пунктов). Это то, что оказывает постоянное негативное воздействие на общественную атмосферу в стране", - сказал Федоров на встрече с участниками форума Росмолодежи "Территория смыслов". Индекс измеряется в пунктах и может варьироваться от -100 до +100. Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление той или иной проблемы. "Обострятся конфликты между Россией и другими странами, начнутся военные действия, сегодня этот страх не очень большой, индекс +6. А в конце 2022 года этот страх был +27, в 4,5 раза выше", - отметил гендиректор ВЦИОМ. "Боимся отказа в оказании бесплатной медицинской помощи, либо плохого качества бесплатной медицинской помощи - индекс +2, почти поровну тех, кто боится и не боится. А раньше индекс был +19, то есть в 8-9 раз больше было опасение", - рассказал Федоров. Гендиректор ВЦИОМ представил данные репрезентативных телефонных опросов "ВЦИОМ-Спутник", которые проводились в июле 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240320/rossiyane-1934408166.html
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общество, россия, валерий федоров, вциом
Общество, Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ
ВЦИОМ выяснил, чего россияне боятся больше всего

ВЦИОМ: россияне сейчас больше всего боятся роста социальной несправедливости

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Россияне сейчас больше всего боятся роста социальной несправедливости и неравенства между людьми, индекс страха составляет +27 пунктов, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
"Сейчас больше всего мы (россияне) боимся роста социальной несправедливости и неравенства между людьми (индекс страха составляет +27 пунктов). Это то, что оказывает постоянное негативное воздействие на общественную атмосферу в стране", - сказал Федоров на встрече с участниками форума Росмолодежи "Территория смыслов".
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Индекс измеряется в пунктах и может варьироваться от -100 до +100. Чем выше значение индекса, тем более вероятным кажется россиянам наступление той или иной проблемы.
"Обострятся конфликты между Россией и другими странами, начнутся военные действия, сегодня этот страх не очень большой, индекс +6. А в конце 2022 года этот страх был +27, в 4,5 раза выше", - отметил гендиректор ВЦИОМ.
"Боимся отказа в оказании бесплатной медицинской помощи, либо плохого качества бесплатной медицинской помощи - индекс +2, почти поровну тех, кто боится и не боится. А раньше индекс был +19, то есть в 8-9 раз больше было опасение", - рассказал Федоров.
Гендиректор ВЦИОМ представил данные репрезентативных телефонных опросов "ВЦИОМ-Спутник", которые проводились в июле 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,5%.
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