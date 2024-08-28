https://ria.ru/20240828/rossija-1969062252.html

МВД изменило правила депортации несовершеннолетних иностранцев

МВД изменило правила депортации несовершеннолетних иностранцев - РИА Новости, 28.08.2024

МВД изменило правила депортации несовершеннолетних иностранцев

При депортации из России несовершеннолетних иностранцев также будут высылать их законных представителей, следует из приказа МВД, опубликованного на портале... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T19:42

2024-08-28T19:42

2024-08-28T20:45

россия

общество

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир путин

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. При депортации из России несовершеннолетних иностранцев также будут высылать их законных представителей, следует из приказа МВД, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов. "В случае подготовки к вынесению решения о нежелательности пребывания в отношении иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет, устанавливается иностранный гражданин, являющийся его законным представителем и находящийся на территории России", — говорится в документе.Приказ вступает в силу с 5 февраля 2025 года.В начале августа Владимир Путин подписал федеральный закон, устанавливающий новый правовой режим высылки мигрантов. Его будут применять в отношении иностранцев или лиц без гражданства для обеспечения их выезда или приобретения законных оснований для пребывания в России. Документ предусматривает ограничение отдельных прав и свобод таких граждан. В частности, они не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы региона проживания, управлять транспортом, приобретать имущество, заключать брак, ставить недвижимость на кадастровый учет, открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции. В последнем пункте в качестве исключения разрешается вносить обязательные платежи, а также переводить деньги на счет контролируемого лица и выдавать ему наличные в сумме не более 30 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20240821/rossija-1967510387.html

https://ria.ru/20240722/deportatsiya-1961107340.html

https://ria.ru/20240710/rossiya-1958570014.html

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россия, общество, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир путин