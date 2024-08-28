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МИД России призвал Запад остудить пыл киевского руководства
МИД России призвал Запад остудить пыл киевского руководства - РИА Новости, 28.08.2024
МИД России призвал Запад остудить пыл киевского руководства
Реализация угроз в адрес Минска чревата последствиями для Киева и его покровителей, Москва рекомендует Западу "остудить пыл" Украины, заявила на брифинге... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:22
2024-08-28T16:22
2024-08-28T16:23
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Реализация угроз в адрес Минска чревата последствиями для Киева и его покровителей, Москва рекомендует Западу "остудить пыл" Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что обновленная в 2021 году военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии предусматривает совместную оборону общих рубежей объединения, а также добавила, что в Белоруссии в настоящее время развернута совместная группировка войск и тактическое ядерное оружие. По словам Захаровой, "практическая реализация любых угроз в адрес Минска чревата пагубными последствиями" не только для Киева, но и для его "покровителей". "В этой связи связи мы рекомендовали бы руководству НАТО и ее ведущих стран членов остудить пыл своих ретивых подопечных, способных вовлечь альянс в масштабный вооруженный конфликт", - сказала она. Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности, сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы. В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня.
https://ria.ru/20240812/belorussija-1965770483.html
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в мире, белоруссия, минск, киев, мария захарова, нато, диверсанты
В мире, Белоруссия, Минск, Киев, Мария Захарова, НАТО, диверсанты
МИД России призвал Запад остудить пыл киевского руководства
МИД РФ призвал Запад остудить пыл Украины, которая пытается угрожать Белоруссии
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Реализация угроз в адрес Минска чревата последствиями для Киева и его покровителей, Москва рекомендует Западу "остудить пыл" Украины, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что обновленная в 2021 году военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии предусматривает совместную оборону общих рубежей объединения, а также добавила, что в Белоруссии в настоящее время развернута совместная группировка войск и тактическое ядерное оружие.
По словам Захаровой, "практическая реализация любых угроз в адрес Минска чревата пагубными последствиями" не только для Киева, но и для его "покровителей".
"В этой связи связи мы рекомендовали бы руководству НАТО и ее ведущих стран членов остудить пыл своих ретивых подопечных, способных вовлечь альянс в масштабный вооруженный конфликт", - сказала она.
Ранее МИД Украины заявил, что Белоруссия сосредотачивает значительное количество личного состава, в частности, сил специальных операций, вооружения и военной техники у границы. В ведомстве заверили, что Киев не собирается предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести войска от украинской границы на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня.