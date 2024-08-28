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В Роспотребнадзоре предложили расширить обязательную маркировку продуктов - РИА Новости, 28.08.2024
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16:03 28.08.2024
https://ria.ru/20240828/rospotrebnadzor-1969011703.html
В Роспотребнадзоре предложили расширить обязательную маркировку продуктов
В Роспотребнадзоре предложили расширить обязательную маркировку продуктов - РИА Новости, 28.08.2024
В Роспотребнадзоре предложили расширить обязательную маркировку продуктов
Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает расширить обязательную маркировку на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно на овощные, рыбные и... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T16:03
2024-08-28T16:03
общество
здоровье - общество
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
консервы
россия
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает расширить обязательную маркировку на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно на овощные, рыбные и мясные консервы, это поможет предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, например, ботулизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Общественный совет при Роспотребнадзоре и Консультативный совет по защите прав потребителей рассмотрели предложения, направленные на предотвращение вспышек инфекционных заболеваний, в связи с ситуацией по ботулизму. "На заседании предложено, в том числе, расширить обязательную маркировку средствами идентификации на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно - на овощные, рыбные, мясные консервы", - говорится в сообщении. Введение обязательной маркировки должно снизить риск нахождения в обороте небезопасной продукции, поскольку это предполагает передачу в государственную информационную систему данных о производителях, произведенных ими объемах продукции и ее поступлении в конкретные торговые точки, уточнили в пресс-службе. Таким образом, при выявлении экземпляра или партии опасной продукции у контролирующих органов будет вся необходимая информация для принятия срочных мер, направленных на сохранение здоровья потребителей, отметили в ведомстве. По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
https://ria.ru/20240620/roskachestvo-1954137690.html
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общество, здоровье - общество, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), консервы, россия
Общество, Здоровье - Общество, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), консервы, Россия
В Роспотребнадзоре предложили расширить обязательную маркировку продуктов

Общественный совет при Роспотребнадзоре предложил расширить маркировку консервов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Общественный совет при Роспотребнадзоре предлагает расширить обязательную маркировку на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно на овощные, рыбные и мясные консервы, это поможет предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, например, ботулизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Общественный совет при Роспотребнадзоре и Консультативный совет по защите прав потребителей рассмотрели предложения, направленные на предотвращение вспышек инфекционных заболеваний, в связи с ситуацией по ботулизму.
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"На заседании предложено, в том числе, расширить обязательную маркировку средствами идентификации на всю переработанную пищевую продукцию, приоритетно - на овощные, рыбные, мясные консервы", - говорится в сообщении.
Введение обязательной маркировки должно снизить риск нахождения в обороте небезопасной продукции, поскольку это предполагает передачу в государственную информационную систему данных о производителях, произведенных ими объемах продукции и ее поступлении в конкретные торговые точки, уточнили в пресс-службе.
Таким образом, при выявлении экземпляра или партии опасной продукции у контролирующих органов будет вся необходимая информация для принятия срочных мер, направленных на сохранение здоровья потребителей, отметили в ведомстве.
По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как ранее сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
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