https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html

"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР

"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024

"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР

Украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:43

2024-08-28T14:43

2024-08-28T19:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

днр

покровск

красноармейск

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", — написал он.По словам журналиста, скорость продвижения российской армии на этом участке и жалобы ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны на этом направлении.Как отмечал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая.В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240828/zapad-1969044626.html

https://ria.ru/20240828/ssha-1969058840.html

россия

покровск

красноармейск

донецкая народная республика

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