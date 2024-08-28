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"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
Украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:43
2024-08-28T14:43
2024-08-28T19:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
покровск
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", — написал он.По словам журналиста, скорость продвижения российской армии на этом участке и жалобы ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны на этом направлении.Как отмечал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая.В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240828/zapad-1969044626.html
https://ria.ru/20240828/ssha-1969058840.html
россия
покровск
красноармейск
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"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
Репке: ВСУ проводят масштабный увод войск от Красноармейска