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"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 28.08.2024 (обновлено: 19:45 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/repke-1968983208.html
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР - РИА Новости, 28.08.2024
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР
Украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:43
2024-08-28T19:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днр
покровск
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X."То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", — написал он.По словам журналиста, скорость продвижения российской армии на этом участке и жалобы ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны на этом направлении.Как отмечал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая.В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240828/zapad-1969044626.html
https://ria.ru/20240828/ssha-1969058840.html
россия
покровск
красноармейск
донецкая народная республика
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безопасность, россия, днр, покровск, красноармейск, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, верховная рада украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, ДНР, Покровск, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР

Репке: ВСУ проводят масштабный увод войск от Красноармейска

© AP Photo / Kin CheungУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.
"То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", — написал он.
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По словам журналиста, скорость продвижения российской армии на этом участке и жалобы ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны на этом направлении.
Как отмечал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая.
В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДНРПокровскКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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