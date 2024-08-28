https://ria.ru/20240828/rasstrel-1968979054.html

Жители Курской области рассказали, как ВСУ расстреляли мужчину на улице

Жители Курской области рассказали, как ВСУ расстреляли мужчину на улице - РИА Новости, 28.08.2024

Жители Курской области рассказали, как ВСУ расстреляли мужчину на улице

Боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице в селе Плехово Курской области, рассказала на опросе у военного следователя СК РФ эвакуированная местная жительница... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T14:45

2024-08-28T14:45

2024-08-28T14:49

происшествия

россия

курская область

суджанский район

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице в селе Плехово Курской области, рассказала на опросе у военного следователя СК РФ эвакуированная местная жительница Нина Девятилова, видео с ее показаниями есть в распоряжении РИА Новости. Согласно видеозаписи, женщина сообщила, что в Суджанском районе до сих пор в подвалах остаются люди. "Мирные жители в плену у ВСУшников сидят где-то в подвале. А где-то в Плехово тоже мужчину убили. Шёл по улице, они его расстреляли", - сказала женщина. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html

россия

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Местная жительница о расстреле мирного жителя боевиками ВСУ в Курской области "Шел по улице, они его расстреляли" Украинские боевики застрелили мирного прохожего в селе Плехово в Курской области, рассказала на опросе в СК эвакуированная местная жительница. 2024-08-28T14:45 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины