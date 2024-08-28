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Жители Курской области рассказали, как ВСУ расстреляли мужчину на улице - РИА Новости, 28.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:45 28.08.2024 (обновлено: 14:49 28.08.2024)
https://ria.ru/20240828/rasstrel-1968979054.html
Жители Курской области рассказали, как ВСУ расстреляли мужчину на улице
Жители Курской области рассказали, как ВСУ расстреляли мужчину на улице - РИА Новости, 28.08.2024
Жители Курской области рассказали, как ВСУ расстреляли мужчину на улице
Боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице в селе Плехово Курской области, рассказала на опросе у военного следователя СК РФ эвакуированная местная жительница... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T14:45
2024-08-28T14:49
происшествия
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице в селе Плехово Курской области, рассказала на опросе у военного следователя СК РФ эвакуированная местная жительница Нина Девятилова, видео с ее показаниями есть в распоряжении РИА Новости. Согласно видеозаписи, женщина сообщила, что в Суджанском районе до сих пор в подвалах остаются люди. "Мирные жители в плену у ВСУшников сидят где-то в подвале. А где-то в Плехово тоже мужчину убили. Шёл по улице, они его расстреляли", - сказала женщина. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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россия
курская область
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Местная жительница о расстреле мирного жителя боевиками ВСУ в Курской области
"Шел по улице, они его расстреляли" Украинские боевики застрелили мирного прохожего в селе Плехово в Курской области, рассказала на опросе в СК эвакуированная местная жительница.
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происшествия, россия, курская область, суджанский район, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Жители Курской области рассказали, как ВСУ расстреляли мужчину на улице

Жительница Курской области: ВСУ расстреляли мужчину на улице в селе Плехово

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице в селе Плехово Курской области, рассказала на опросе у военного следователя СК РФ эвакуированная местная жительница Нина Девятилова, видео с ее показаниями есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно видеозаписи, женщина сообщила, что в Суджанском районе до сих пор в подвалах остаются люди.
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"Мирные жители в плену у ВСУшников сидят где-то в подвале. А где-то в Плехово тоже мужчину убили. Шёл по улице, они его расстреляли", - сказала женщина.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих, 74 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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