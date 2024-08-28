https://ria.ru/20240828/rassledovanie-1969072368.html

Источник рассказал подробности о деле против Дурова о насилии над ребенком

Источник рассказал подробности о деле против Дурова о насилии над ребенком - РИА Новости, 29.08.2024

Источник рассказал подробности о деле против Дурова о насилии над ребенком

Франция запросила у Швейцарии данные об обвинениях против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в насилии над своим ребенком, заявил РИА Новости источник РИА Новости, 29.08.2024

2024-08-28T21:05

2024-08-28T21:05

2024-08-29T03:16

в мире

женева (город)

франция

париж

павел дуров

эммануэль макрон

задержание павла дурова во франции

швейцария

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ЖЕНЕВА, 28 авг — РИА Новости. Франция запросила у Швейцарии данные об обвинениях против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в насилии над своим ребенком, заявил РИА Новости источник в прокуратуре Парижа. "В настоящее время проводятся проверки со Швейцарией, чтобы выяснить, существует ли уже правовая основа", — сказал собеседник агентства. В среду СМИ сообщили, что в Париже ведется расследование в отношении Дурова о возможном применении им насилия к одному из своих детей. При этом источник в прокуратуре французской столицы уточнил агентству, что недавнее задержание основателя Telegram не имеет никакого отношения к этому делу.Ранее в распоряжение РИА Новости попало судебное решение, согласно которому апелляционная уголовная палата кантона Женева 23 октября 2023 года приказала местной прокуратуре расследовать жалобу против Дурова. Ее подала бывшая девушка предпринимателя Ирина Болгар, которая обвинила его в насилии над их общим сыном.Прокуратура Женевы отказалась возбуждать уголовное преследование по трем эпизодам насильственных действий над ребенком, родившимся в 2017-м, поскольку речь идет о событиях, произошедших более трех месяцев назад. Тем не менее Болгар 4 мая обжаловала это решение.Задержание основателя TelegramПавла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Прокуратура французской столицы сообщила, что предпринимателя поместили под стражу для допроса в рамках дела, возбужденного 8 июля "в отношении неназванного лица" по подозрению в 12 преступлениях.Срок предварительного задержания Дурова продлили до максимально возможных в таких случаях 96 часов, которые истекли сегодня, 28 августа, в 21:00 мск. Теперь ему должны предъявить обвинения, если найдутся достаточные для судьи аргументы, или отпустить на свободу.Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.При этом, по данным медиа, нет никаких намеков на то, что братья непосредственно причастны к какой-либо незаконной деятельности.В свою очередь, источник РИА Новости во французской прокуратуре сообщил, что по делу Telegram сейчас проходит только Павел Дуров. Собеседник агентства отказался комментировать информацию об ордере на арест основателя Telegram, сославшись на тайну следствия. При этом он добавил, что вечером планируется опубликовать новое заявление по делу.

https://ria.ru/20240828/durov-1968735141.html

https://ria.ru/20240828/telegram-1968885580.html

https://ria.ru/20240828/telegram-1969006720.html

https://ria.ru/20240825/durov_svoboda-1968309642.html

женева (город)

франция

париж

швейцария

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в мире, женева (город), франция, париж, павел дуров, эммануэль макрон, задержание павла дурова во франции, швейцария, telegram