https://ria.ru/20240828/raketa-1968961126.html

Первая ступень ракеты Falcon 9 опрокинулась вбок при посадке

Первая ступень ракеты Falcon 9 опрокинулась вбок при посадке - РИА Новости, 28.08.2024

Первая ступень ракеты Falcon 9 опрокинулась вбок при посадке

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX, стартовавшей в среду, при приземлении на беспилотную платформу в Атлантическом океане... РИА Новости, 28.08.2024

2024-08-28T13:34

2024-08-28T13:34

2024-08-28T13:34

космос - риа наука

атлантический океан

spacex

starlink

спутники

spacex falcon 9

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1c/1968959161_39:0:1463:801_1920x0_80_0_0_8f790cce72d237f7772e8a82402161c0.jpg

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX, стартовавшей в среду, при приземлении на беспилотную платформу в Атлантическом океане загорелась и опрокинулась вбок, сама ракета с 21 спутниками Starlink успешно выполнила свою миссию, сообщает SpaceX. "После успешного подъема первая ступень ускорителя Falcon 9 перевернулась после приземления на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas. Команды оценивают данные полета и состояние ускорителя. Это был 23-й запуск ускорителя", - говорится в сообщении компании в соцсети Х. Как следует из трансляции запуска, на восьмой минуте первая ступень успешно приземлилась прямо в центр посадочной платформы в океане, однако через несколько секунд загорелась и начала резко заваливаться, после чего прямое включение из этой точки прекратилось. При этом, как сообщает компания, сама ракета успешно продолжила свой полет, а позднее подтвердила развертывание 21 спутника, 13 из которых с возможностью прямой связи с сотовой сетью. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5 841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем шести десятках стран.

https://ria.ru/20240827/spacex-1968647100.html

https://ria.ru/20240712/falcon-1959322445.html

атлантический океан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

космос - риа наука, атлантический океан, spacex, starlink, спутники, spacex falcon 9, сша