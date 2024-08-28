https://ria.ru/20240828/raketa-1968961126.html
Первая ступень ракеты Falcon 9 опрокинулась вбок при посадке
Первая ступень ракеты Falcon 9 опрокинулась вбок при посадке - РИА Новости, 28.08.2024
Первая ступень ракеты Falcon 9 опрокинулась вбок при посадке
Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX, стартовавшей в среду, при приземлении на беспилотную платформу в Атлантическом океане... РИА Новости, 28.08.2024
2024-08-28T13:34
2024-08-28T13:34
2024-08-28T13:34
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX, стартовавшей в среду, при приземлении на беспилотную платформу в Атлантическом океане загорелась и опрокинулась вбок, сама ракета с 21 спутниками Starlink успешно выполнила свою миссию, сообщает SpaceX. "После успешного подъема первая ступень ускорителя Falcon 9 перевернулась после приземления на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas. Команды оценивают данные полета и состояние ускорителя. Это был 23-й запуск ускорителя", - говорится в сообщении компании в соцсети Х. Как следует из трансляции запуска, на восьмой минуте первая ступень успешно приземлилась прямо в центр посадочной платформы в океане, однако через несколько секунд загорелась и начала резко заваливаться, после чего прямое включение из этой точки прекратилось. При этом, как сообщает компания, сама ракета успешно продолжила свой полет, а позднее подтвердила развертывание 21 спутника, 13 из которых с возможностью прямой связи с сотовой сетью. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5 841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем шести десятках стран.
https://ria.ru/20240827/spacex-1968647100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, атлантический океан, spacex, starlink, спутники, spacex falcon 9, сша
Космос - РИА Наука, Атлантический океан, SpaceX, Starlink, спутники, SpaceX Falcon 9, США
Первая ступень ракеты Falcon 9 опрокинулась вбок при посадке
SpaceX: первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 загорелась и опрокинулась вбок
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX, стартовавшей в среду, при приземлении на беспилотную платформу в Атлантическом океане загорелась и опрокинулась вбок, сама ракета с 21 спутниками Starlink успешно выполнила свою миссию, сообщает SpaceX.
"После успешного подъема первая ступень ускорителя Falcon 9 перевернулась после приземления на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas. Команды оценивают данные полета и состояние ускорителя. Это был 23-й запуск ускорителя", - говорится в сообщении компании в соцсети Х.
Как следует из трансляции запуска, на восьмой минуте первая ступень успешно приземлилась прямо в центр посадочной платформы в океане, однако через несколько секунд загорелась и начала резко заваливаться, после чего прямое включение из этой точки прекратилось.
При этом, как сообщает компания, сама ракета успешно продолжила свой полет, а позднее подтвердила развертывание 21 спутника, 13 из которых с возможностью прямой связи с сотовой сетью.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5 841 аппарат Starlink
, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем шести десятках стран.